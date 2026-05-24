טראמפ מורה לנציגיו: 'אל תמהרו לחתום עם איראן'

הנשיא טראמפ

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום (ראשון) הודעה מפורטת בחשבון הטוויטר שלו, בה הבהיר כי הורה לנציגיו במשא ומתן עם איראן שלא למהר לחתום על עסקה. "המשא ומתן מתקדם בצורה מסודרת ובונה, והודעתי לנציגיי לא למהר לעסקה בזמן הזה", כתב הנשיא.

טראמפ הדגיש כי "הזמן לצדנו" וכי המצור הכלכלי על איראן יישאר בתוקף מלא עד שיושג הסכם, יאושר ויחתם. "שני הצדדים חייבים לקחת את הזמן שלהם ולבצע זאת נכון. לא יכולות להיות טעויות", הבהיר הנשיא בהודעתו. ביקורת חריפה על עסקת אובמה בפתח הודעתו, טראמפ תקף בחריפות את עסקת הגרעין שנחתמה בתקופת הנשיא ברק אובמה. "אחת העסקאות הגרועות ביותר שאי פעם עשתה ארצנו הייתה עסקת הגרעין עם איראן, שהוצעה ונחתמה על ידי ברק חוסיין אובמה והחובבנים המהירים של ממשל אובמה", כתב. לדבריו, העסקה הקודמת הייתה "נתיב ישיר לפיתוח נשק גרעיני על ידי איראן". הנשיא הדגיש כי העסקה הנוכחית שמתנהלת על ידי ממשלו שונה לחלוטין מזו של אובמה. "לא כך הדבר בעסקה שמתנהלת כעת משא ומתן עליה על ידי ממשל טראמפ - בדיוק ההפך", הבהיר.

עראקצי ( צילום: מתוך אל ג'זירה )

דרישה ברורה: איסור על נשק גרעיני

טראמפ הבהיר בהודעתו כי מערכת היחסים עם איראן "הופכת למקצועית ופרודוקטיבית הרבה יותר". עם זאת, הוא הציב קו אדום ברור: "עליהם להבין שהם לא יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה".

הנשיא הודה למדינות המזרח התיכון על תמיכתן ושיתוף הפעולה שלהן, והביע תקווה כי מדינות נוספות יצטרפו להסכמי אברהם ההיסטוריים. באופן מפתיע, הוא אף הוסיף: "ומי יודע, אולי גם הרפובליקה האסלאמית של איראן תרצה להצטרף".

על רקע משא ומתן מתוח

ההודעה מגיעה על רקע דיווחים על התקדמות במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. מקורות בטהרן מסרו לסוכנות הידיעות "טסנים" כי המחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עדיין נמשכת. על פי הדיווחים, ההסכם המתגבש כולל השהיית סנקציות הנפט על איראן וסיום המלחמה בלבנון.

במקביל, הנשיא האיראני העביר מסר תקיף משלו, והבהיר כי צוות המשא ומתן האיראני לא ייתן ויתורים כאשר מדובר בכבוד המדינה. מקור צבאי בכיר באיראן הזהיר כי הכוחות המזוינים האיראניים נמצאים בכוננות מלאה בכל עת.