בשקט בשקט, הרחק מעיני הציבור, התחוללה בסוף שנת 2024 אחת העסקאות האסטרטגיות המשמעותיות ביותר של איראן בעשור האחרון. על פי דיווח נרחב ב"פייננשל טיימס", המבוסס על מסמכים צבאיים איראניים שהודלפו, חיל האוויר של משמרות המהפכה רכש לוויין ריגול סיני בשם TEE-01B. הלוויין הזה הוא לא עוד כלי צילום רגיל; מדובר בנשק מודיעיני ששינה את כללי המשחק בזמן העימותים האחרונים באזור.

הלוויין TEE-01B ואיך הוא הגיע לידיים איראניות? הלוויין נבנה ושוגר על ידי החברה הסינית Earth Eye Co, והוא הועבר לשליטה איראנית מלאה לאחר שהגיע למסלולו בחלל – מודל עסקי המכונה "משלוח במסלול". על פי הדיווחים, איראן שילמה עבורו ועבור התמיכה הטכנית הנלווית כ-250 מיליון יואן (כ-36.6 מיליון דולר). אבל איראן לא קנתה רק "תמונות". העסקה כללה גם גישה לתחנות קרקע מסחריות המופעלות על ידי חברת Emposat מבייג'ינג, מה שאפשר לאיראנים יכולת עצמאית להפעיל את הלוויין ולכוון אותו ליעדים לפי בחירתם.

איך זה עובד?

הלוויין TEE-01B נחשב לקפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית עבור טהרן, במיוחד בהשוואה ללווייני ה"נור" הישנים והמוגבלים יותר. יכולותיו המתקדמות הן שהופכות אותו לכלי בעל פוטנציאל מסוכן במיוחד.

בראש ובראשונה, מדובר בלוויין בעל רזולוציה גבוהה במיוחד: הוא מסוגל להפיק תצלומים ברמת דיוק של כחצי מטר, נתון שמאפשר זיהוי ברור של כלי טיס, רכבים ואף שינויים קטנים בתשתיות של בסיסים צבאיים.

בנוסף, עולה כי הלוויין שימש למעקב צמוד ומתמשך, כאשר לפי מסמכים שפורסמו, מפקדים איראניים הנחו אותו לעקוב אחר בסיסים אמריקאיים במדינות כמו ערב הסעודית, ירדן, בחריין ועיראק.

יתר על כן, הלוויין שיחק תפקיד גם בשלב המבצעי עצמו: הוא הופעל לצורך ניטור לפני ואחרי תקיפות, בין היתר בבסיס "הנסיך סולטאן" בערב הסעודית ובנמל התעופה בארביל. כך התאפשר לאיראן לעקוב אחר רגעי התקיפה בזמן אמת, ולבצע הערכת נזקים מדויקת מיד לאחריהן.

למה זה כל כך מפתיע ומדאיג?

החשיפה הזו מטלטלת את המערכת הבינלאומית מכמה סיבות. ראשית, היא מוכיחה שאיראן כבר לא מסתמכת רק על טכנולוגיה מקומית מוגבלת, אלא רותמת יכולות חלל מסחריות זרות לטובת מטרות צבאיות מובהקות.

שנית, זה מעמיד את סין במבוכה דיפלומטית גדולה. בעוד בייג'ינג מכחישה כל סיוע צבאי לאיראן וטוענת כי היא מקדמת שלום, הדיווחים מראים שטכנולוגיה סינית "אזרחית" כביכול שימשה ישירות לפגיעה בנכסים אמריקאיים במזרח התיכון.