תמונות לוויין חדשות חושפות כי תקיפות אוויריות פגעו בצורה קשה בבסיס חיל האוויר התת-קרקעי של איראן, המכונה "איגל 44", הממוקם באזור הררי ומבודד בדרום המדינה. הבסיס הותקף בסוף מרץ, אבל עד כה הדבר לא דווח בפומבי. לא צוין מי תקף את הבסיס - ישראל או ארצות הברית.

לפי הניתוח של ניו יורק טיימס שפורסם הבוקר (שני), התקיפות התרחשו בסוף חודש מרץ, וגרמו נזק כבד למקום. הבסיס הזה הוזכר בעבר כזה שאמור לקלוט את מטוסי ה-SU35 המתקדמים מרוסיה לאיראן.

התמונות מצביעות על מכתשי פגיעה סמוך לפתחי המנהרות המובילות למקלטי המטוסים, המוסתרים מתחת לרכס ההרים. מהנזק עולה כי הגישה למסלול ההמראה הושבתה, מה שעלול ללמד כי חלק מהמטוסים נקברו בתוך המתחם התת-קרקעי. בנוסף, מבנה ששימש לעבודות בנייה מתמשכות בבסיס נהרס בתקיפות.

בצילום נראו גם כמה תלוליות עפר קטנות או מכשולים דומים על מסלול ההמראה, שככל הנראה הוצבו על ידי הכוחות האיראניים כדי למנוע נחיתה של מטוסי אויב. ב"ניו יורק טיימס" נכתב כי נבחנו כמה תמונות לוויין מחודש מרץ שבהם נראו נזקים חדשים גם למסלולי ההסעה. חלק מכניסות המנהרות נפגעו כבר בשלב מוקדם יותר של המלחמה.

קיומו של הבסיס הסודי נחשף ב-2023, אז פרסמו כלי תקשורת באיראן תיעוד שבו נראים בבסיס כטב"מים ומטוסי קרב, בהם פנטום F-4. זהו הבסיס הטקטי הראשון של חיל האוויר האיראני שבו מאוחסנים מטוסים, מפציצים וכטב"מים.

בניית הבסיס התת-קרקעי, הממוקם במחוז הורמוזגן בדרום איראן, כ-160 קילומטרים צפונית למצר הורמוז, החלה באמצע 2013. בניית מסלול ההמראה החלה שמונה שנים לאחר מכן. שמו של הבסיס ניתן לו עקב השנה שבה נחשף - 44 שנה אחרי המהפכה האיסלאמית.