בסוף השבוע צוינה שנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל. החל מצאת חג שביעי של פסח המונים רבים פקדו את ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק. כשבמקום ששקק חיים עמדו אוהל לימוד ותפילות שם נערכו מניינים רבים ועשרות רבות של סיומי מסכתות ולימוד מסביב לשעון בליל ויום ההילולא. כמו כן אהל הכנסת אורחים שנערך לאורך כל שעות היממה בשפע גדול.

לרגל המצב הקשה השורר בארץ, בצהרי היום נערך מעמד תפלה וזעקה מרכזי בציון בראשות אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, גיסו רו"מ 'יצחק ירנן' המקובל הגר"י ברדא, תלמידו הגרא"ב מאדאר ובנו הגר"ג מאזוז שהתפללו יחד עם ההמונים למען עם ישראל והצלחת המלחמה בכלל החזיתות.

בשעת הערב נערכה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת זכרון מרכזית שם נשאו דברים: ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, הראש"ל הגרש"מ עמאר, מרא דאתרא ב"ב הגר"מ בן שמעון, גאב"ד 'כתר תורה' הגרש"י זעפראני, ר"מ 'נחלת הלוים' הגרא"מ קירשנבוים, רו"מ 'יצחק ירנן' הגר"י ברדא והרה"ר הגר"ד לאו.

את המעמד פתח המנחה אחיינו הגאון הרב מצליח חי מאזוז, מחשובי הרמי"ם בישיבה וראש בית ההוראה. בדבריו עמד סביב הנקודה כי ראש הישיבה זצ"ל האמין בכל אחד, "היום יש קו שהדור שלנו הוא קשה, ולכן יש פחות דרישות. אבל הקו של ראש הישיבה זצ"ל היה להפך, הוא היה אומר: אם בזמן שלי היה מעט, והגענו והצלחנו הרבה. אז ודאי היום כאשר יש הכל, בטח ובטח שאפשר להצליח ולעלות למעלה מזה".

לאחמ"כ נשא דברים גאב"ד 'כתר תורה' הגאון הרב שלמה ידידיה זעפראני שאמר כי הגר"מ "היה אחד יחיד ומיוחד" והרחיב על כך שראש הישיבה זצ"ל היה איש אמת ואיש נאמן. הגרש"י ציין על לימוד התורה למרות הייסורים הקשים והוסיף על עמידתו האיתנה על מסורת יהדות ספרד. בדבריו סיפר על פגישה נדירה שהגר"מ התארח בביתו, והתבטא: "עד היום אני זוכר את המפגש הזה וזה חרוט בנשמתי! זה היה בסוגיא עמוקה בהלכות תערובות". כשבסיום חתם: "כאן בישיבה לא עוצרים, אלא ממשיכים!".

בהדלקת הנר לכבודו כובד בנו יו"ר מכון 'אורות הנאמ"ן' הגאון הרב דוד גדעון מאזוז.

בהמשך עלה לדבר מרא דאתרא בני ברק הגאון הרב מסעוד בן שמעון שפתח כי "להספיד את רבי מאיר אי אפשר!", ותחת זה הביא דברים שכתב הגר"מ על אביו רבי מצליח זצ"ל הי"ד ואמר כי הם תואמים בדיוק למדותיו שלו. והתבטא: "אוי, כמה הפסדנו את רבי מאיר! 'מאיר' פשוטו כמשמעו שהיה מאיר לעולם כולו!". הגר"מ סיפר על ישיבתו יחד עם ראש הישיבה בבית הדין לפני למעלה משלושים שנה, "הייתי אברך צעיר. אמרתי לו: 'הרב, אני לא ראוי'. אבל הוא אמר לי: 'תבוא. תבוא, זה בסדר'. וישבנו יחד כמעט שנתיים".

בדבריו חשף התכתבות נדירה עם הגר"מ משנת תשנ"ח בבקיאות נדירה, ואמר: "רבי מאיר נמצא בהספד. כי אנחנו אומרים דברים משמו". כשלסיום הוסיף: "רבותי, אנחנו נמצאים בתקופה של ימות המשיח. מה איתנו יודע מה הולך ונסגר שם בעניינים למעלה? אבל רבי מאיר נמצא למעלה, הוא יודע ויבקש רחמים. הוא היה האחרון בדור שלנו שהוא סבל את כל הסבל של הדור בגשמיות וברוחניות. עכשיו למעלה הוא נהנה תחת כנפי השכינה ויעמוד בתפילה על כולנו".

לאחר כך דיבר הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שנשא דברים מעניין פרשת השבוע וקשר את הדברים לראש הישיבה, "מרן האיר את העולם כולו בכל מקצועות היהדות ובכתיבה שלא פוסקת מתוך צניעות גמורה. הוא המשיך והנחיל את המסורת. והכל הוא עשה מתוך ביטול עצמי מוחלט, לא כבוד ולא גאוה. לא חיפש לעצמו שום דבר, אלא רק ישרות אמיתית של דבר ה'. זה מה שעמד לנגד עיניו וכולו היה כלי להעברת דבר ה'".

בהמשך נשא דברים גיסו רו"מ 'יצחק ירנן' המקובל הגאון רבי יצחק ברדא, שאמר: "שנה שלימה לא יכולתי לדבר שום מלה כי לא עיכלתי, ועד היום אני לא מעכל!". בדבריו עמד וסיפר עובדות מפעימות על מעלת השקידה וההתמדה יום יום אצל ראש הישיבה למרות יסוריו הקשים, והתבטא "הוא היה ממש חד בדרא! לא סתם התבטא עליו אביו – מו"ח: המאיר לארץ!". במרכז דבריו עמד על ארבעה דברים מרכזיים עליהם עמד בחייו: העיון, כללי הכתיבה, האכפתיות לכלל ישראל וההיגוי והנוסח הנכון.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר פתח את דבריו וקרא על הגר"מ את הפסוק "זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות". והסביר: "לפעמים בהערות שלו הוא הקים רעש בכל הארץ - מרגיז ממלכות. והיה כ"כ מתנהג ומתלבש בפשטות עד שיש שלא הבינו, היה קשה להם לקלוט שגדול הדור מדבר. וזה כי הוא רצה והתאמץ להעלים את הגדולות שלו. אבל אי אפשר להסתיר את השמש בצהרים".

"אבל יש הרבה שלא יודעים מי היה האדם הגדול בענקים הזה. מפטירת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לא מצאתי נחמה, עד שפגשתי בו. עכשיו יתומים היינו ואין אב! עכשיו הנחמה בזה שהשאיר צאן עצום ואלו תלמידיו. בכל מקום שרואים את תלמידי הישיבה מכירים בהם, והם בכל העולם כולו כפשוטו, ומייצגים אותו בכל דבר ורבים מהם גם הקימו מוסדות". הגרש"מ דיבר על חכמתו של הגר"מ בכל מכמנים – הן בחכמת התורה והן בשאר חכמות.

את העצרת חתם ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, שאמר: "הבחורים היקרים שלנו צריכים להמשיך את דרכו של ראש הישיבה! מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. את דרכו שעמד על העיון ועל המבטא וכיו"ב. הוא לא חת מפני איש. וזה מה שצריכים לעשות! לזה צריך להיות המשך. כל אחד ישתדל להפיץ תורה. זה מה שאני מבקש. שנזכה להמשיך בדרך שהורה לנו".

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שנבצר ממנו להגיע ולהשתתף בעצרת נשא דברים לזכרו של הגר"מ בדברים שנשא בשיעורו השבועי במוצ"ש שם עמד על עומק עיונו של ראש הישיבה בתורה למרות יסוריו הרבים במשך כל חייו. כרב המקדים שימש תלמיד הגר"מ – רו"מ 'יביע אומר' וחבר מועצת הרה"ר הגאון הרב יגאל כהן.