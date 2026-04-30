ואליד טאהא: "בנט הפר הבטחות בעבר - נראה אחרי הבחירות"

ח"כ ואליד טאהא ( צילום יונתן סינדל/פלאש90 )

חבר הכנסת ואליד טאהא ממפלגת רע"מ התייחס הבוקר (חמישי) להבטחה החדשה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לפיה לא יישב עם מפלגת רע"מ במידה שיזכה בבחירות הקרובות. טאהא, בריאיון לרדיו א-נאס, הזכיר את ההבטחות הקודמות שהפר בנט ואמר: "אתם שואלים אם בנט ישב איתנו בממשלה אחרי הבחירות? גם בעבר הוא אמר שלא יקים ממשלה עם רע"מ ועם לפיד – נתראה אחרי הבחירות".

דבריו של חבר הכנסת מרע"מ מצטרפים לשיח הציבורי הסוער סביב אמינותו של בנט, שחזר לזירה הפוליטית לאחר תקופת היעדרות. בנט, שהקים את "ממשלת השינוי" בשנת 2021 יחד עם יאיר לפיד ומנסור עבאס מרע"מ, מצהיר כעת כי לא יחזור על הצעד ההיסטורי ההוא. כידוע, בשנת 2021 הוקמה "ממשלת השינוי" בראשות בנט ולפיד, לאחר ארבע מערכות בחירות רצופות שבהן אף גוש לא הצליח להרכיב ממשלה. הצטרפותה של רע"מ לממשלה הייתה למעשה הפעם הראשונה אי פעם שמפלגה ערבית עצמאית חתמה על הסכם קואליציוני והצטרפה לקואליציה. יצוין כי מנסור עבאס לא קיבל תיקים בממשלה עצמה, למעט ראשות ועדות. בנט מנסה כעת למצב את עצמו באופן שונה, תוך שהוא מציג קו ברור של "ברית המשרתים" – הגדרה לפיה אך ורק מפלגות המכירות במדינת ישראל ותומכות בגיוס לצה"ל יוכלו להיכנס לקואליציה. על פי הגדרה זו, רע"מ אינה עונה על הקריטריונים.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אתמול בנט נשאל מדוע על הציבור להאמין לו שלא יפר את הבטחותיו גם הפעם, אך הוא התחמק מלתת תשובה ישירה. כפי שפורסם בבבלי, יו"ר דגל התורה משה גפני חשף כי בנט פנה אליו לפני מספר חודשים לקיים פגישה, אך ביטל אותה ברגע האחרון כשהחליט לנקוט בקו תקיף נגד הציבור החרדי.

בעוד בנט מנסה לשכנע את הציבור כי הפעם הוא יעמוד בהבטחותיו, נראה כי גם בקרב שותפיו הפוטנציאליים וגם בקרב יריביו הפוליטיים קיים ספק רב באשר לאמינותו. בסדרת הריאיונות שהעניק לכלי התקשורת השונים, בנט ניסה להציג עצמו כמנהיג מנוסה ואמין, אך העבר הפוליטי שלו ממשיך לרדוף אותו.