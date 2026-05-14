ישיבת "נתיבות מאיר" או בשמה הרווח "קיבוץ הרב קליין" היא ישיבה ליטאית חדשה המיועדת עבור תלמידי ישיבה מהמגזר הליטאי הלומדים בישיבת קריית מלאכי בראשות ראש הישיבה הגאון הרב עמית, המעוניינים להמשיך בישיבה ואינם יכולים בשל מצוקת מקום. ראש הישיבה הגאון רבי חיים קליין, מחשובי הר"מים בקריית מלאכי, פתח עבורם ישיבת המשך, בעידוד הגאון רבי יהודה עמית

ל"קיבוץ הרב קליין" יכולים להתקבל אך ורק תלמידי ישיבה הלומדים בישיבת קריית מלאכי. המודל הזה מאפשר לרב קליין לבחור את הבחורים האיכותיים יותר ובכך לייצב את הישיבה ולמצב אותה כישיבת קיבוץ מובילה במגזר החרדי לצד ישיבות הקיבוץ הבולטות במגזר הליטאי כמו "בר חיים", "שפירא" ו"סוסבסקי".

הרב חיים קליין ימשיך לכהן במקביל לראשות ישיבת נתיבות מאיר, גם כר"מ בישיבת קריית מלאכי. הישיבה נוסדה בחג השבועות תשפ"ו בעיר רחובות, והיא עתידה לקבל הקצאה של קבע בשכונת גני איילון - אחיסמך בעיר לוד.