המשטרה עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב | הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים | לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין (בארץ)
הלם וזעזוע בעיר אנטווערפן | לאחר התרסה של יהודי מקומי נגד כל הקודש לנו, פשטה המשטרה המקומית בשעות לפנות בוקר על בתי המוהלים בעיר, ובצו בית משפט ערכו חיפוש יסודי בביתם, תוך שהם מחרימים את כל סכיני המילה שהיו ברשותם, וביקשו את הרשימה של הילדים שהם מלו בשנה האחרונה | העיר סוערת (חרדים)