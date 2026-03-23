רוח הקודש היא מושג מרכזי ביהדות המתאר מדרגה רוחנית נעלה, הנחשבת למעין נבואה אך נמוכה ממנה במעלה. לפי המסורת היהודית, רוח הקודש היא השראה אלוהית מיוחדת שזכו לה גדולי ישראל, צדיקים ונביאים, ובאמצעותה נכתבו חלקים מכתבי הקודש. המושג מופיע בהקשרים שונים במקורות היהודיים, החל מהתנ"ך ועד לספרות חז"ל והפוסקים.

אחד הדיונים המרכזיים בנושא רוח הקודש נוגע למגילת אסתר ומעמדה הייחוד. חז"ל במסכת מגילה מבארים את קדושתה המיוחדת של המגילה, שנכתבה ברוח הקודש על ידי מרדכי ואסתר. עובדה זו מעניקה למגילה מעמד מיוחד בין כתבי הקודש, ומסבירה את חשיבותה המיוחדת בחג הפורים. הכתיבה ברוח הקודש מעידה על ההשגחה האלוהית המיוחדת שליוותה את אירועי הפורים ואת תיעודם.

עם זאת, פירושו של המהרש"א בסוף מסכת חולין עורר פולמוסים רבים בקרב חכמי ישראל. לפי פירוש זה, ולפי דעת הראב"ע, ייתכן שמגילת אסתר הועתקה ממגילות הפרסים, דבר שמעלה שאלות מורכבות לגבי מהות הכתיבה ברוח הקודש ומעמדה של המגילה. דיון זה משקף את העומק והמורכבות של המושג "רוח הקודש" והשלכותיו על הבנת כתבי הקודש.

המושג רוח הקודש מופיע גם בהקשר של כנסת הגדולה, גוף חכמים שפעל בתקופת בית שני ותיקן תקנות חשובות. חכמי כנסת הגדולה נחשבו לבעלי רוח הקודש, ומעמדם הרוחני הנעלה אפשר להם לקבוע הלכות ותקנות שהשפיעו על היהדות לדורות. הקשר בין רוח הקודש לסמכות ההלכתית הוא נושא מרכזי בהבנת התפתחות ההלכה היהודית.

בחסידות, ובמיוחד בתורת חב"ד, ניתן משקל רב למושג רוח הקודש והשגתה. הרבי מחב"ד עסק רבות בהבנת המושג ובדרכים להשגת מדרגות רוחניות נעלות. החסידות רואה ברוח הקודש לא רק מדרגה היסטורית שהייתה קיימת בעבר, אלא גם אפשרות רוחנית הפתוחה לצדיקים ולחסידים בכל דור ודור.

ההבדל בין נבואה לרוח הקודש הוא נושא למחלוקת בין הפוסקים. לפי רוב הדעות, נבואה היא מדרגה גבוהה יותר, שבה הנביא שומע את דבר ה' באופן ישיר וברור, בעוד שרוח הקודש היא השראה עקיפה יותר. עם זאת, גם רוח הקודש נחשבת למדרגה רוחנית נעלה ביותר, שאינה זמינה לכל אדם אלא רק לגדולי ישראל שזכו לכך בזכות צדקותם ורוחניותם.