ישיבת ויז'ניץ היא רשת מוסדות תורניים חסידיים הפועלים תחת הנהגת חסידות ויז'ניץ בערים שונות ברחבי ישראל. הישיבות מתמקדות בלימוד תורה ברמה גבוהה תוך שמירה על אורח החיים החסידי והמסורת הייחודית של חסידות ויז'ניץ. בישיבות לומדים בעיקר בחורי ישיבה הנמנים על חסידות ויז'ניץ, והן מהוות את הבסיס לחינוך התורני של הדור הצעיר בחסידות.

בשנים האחרונות זוכות ישיבות ויז'ניץ לתשומת לב מיוחדת בזכות מעמדי כבוד התורה והאירועים המיוחדים המתקיימים בהן. באשדוד פועלת ישיבת 'צמח צדיק' דחסידי ויז'ניץ, שם נערך לאחרונה מעמד 'יקרא דאורייתא' למצטייני הישיבה בראשות הרה"צ רבי יצחק ישעיהו הגר, בנו האמצעי של האדמו"ר מויז'ניץ. גם באלעד פועלת ישיבת 'צמח צדיק' דחסידי ויז'ניץ, שם התקבלו לאחרונה התלמידים במעון הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לשעה של קורת רוח ודברי חיזוק.

האדמו"ר מויז'ניץ ובני משפחתו מקפידים על קשר אישי עם תלמידי הישיבות ומעודדים אותם בלימוד התורה. האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך לאחרונה ביקור מרומם בהיכל ישיבתו של חמיו באשדוד, ונשא דברי חיזוק לפני הבחורים כהכנה לקראת חג השבועות. בדבריו עורר את בחורי החמד להתעלות בתורה ויראת שמים, תוך שהוא מבאר את מעלת שנים אלו של 'ישיבה קטנה' שהם מובחר שנותיו ובנין מהותו של האדם.

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד, מפגין מחויבות אישית לתלמידי הישיבות. לאחרונה הופיע ללא התראה מוקדמת למעמד סיום מסכת של מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ, כמחווה מרגשת עבורם. לדבריו, הוא הופיע במפתיע כדי לכבד את התלמידים שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הקדושה כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ.

הישיבות מתאפיינות בצוות מורים ומחנכים מנוסים שמלווים את התלמידים לאורך שנות לימודיהם. הגאון רבי יעקב דוד איראם זצ"ל, שנפטר לאחרונה, שימש כר"מ בישיבת ויז'ניץ במשך למעלה מ-60 שנה והיה מגדולי תלמידי החכמים בעיר. דמותו מייצגת את המסירות והמחויבות של המחנכים בישיבות ויז'ניץ לחינוך הדור הצעיר.

הישיבות מקפידות על שמירת המסורת החסידית תוך שילוב של לימוד עמוק בש"ס ופוסקים. התלמידים זוכים להכוונה אישית ולעידוד מתמיד, והישיבות מהוות מרכז רוחני חשוב בחיי החסידות. המעמדים המיוחדים, כמו סיומי מסכתות וחלוקת פרסים למצטיינים, מחזקים את הקשר בין התלמידים למנהיגות החסידות ומעודדים את המשך ההתמדה בלימוד התורה.