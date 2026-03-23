מחיר הנפט הוא מחירה של חבית נפט בשווקים העולמיים, והוא מהווה אחד המדדים המשמעותיים ביותר בכלכלה הגלובלית. מחיר הנפט משפיע על מגוון רחב של תחומים - מעלויות התחבורה והאנרגיה ועד למדיניות חוץ של מדינות. שינויים במחיר הנפט נובעים ממגוון גורמים כלכליים, גיאופוליטיים וטכנולוגיים, והם משפיעים באופן ישיר על חיי היומיום של מיליארדי אנשים ברחבי העולם.

בהקשר הגיאופוליטי המורכב של המזרח התיכון, מחיר הנפט קשור קשר הדוק למתיחות האזורית ולמדיניות החוץ של מעצמות עולמיות. כפי שעולה מדיווחים עדכניים, ויכוחים בין ארה"ב לישראל על נפט איראני משקפים את המורכבות של שוק האנרגיה העולמי. בנימין נתניהו ומנהיגים אזוריים אחרים מבינים היטב כי שליטה על משאבי אנרגיה ומחירי הנפט היא כלי מדיני משמעותי. שיחות בין מנהיגים כמו בן סלמאן וטראמפ מדגימות כיצד מחיר הנפט והשליטה על משאבי אנרגיה מהווים נושא מרכזי בדיפלומטיה הבינלאומית.

מדינות המפרץ, בראשן סעודיה, ממלאות תפקיד מרכזי בקביעת מחיר הנפט העולמי באמצעות ארגון אופ"ק. יכולתן של מדינות אלו להגדיל או להפחית את תפוקת הנפט משפיעה באופן ישיר על המחירים בשווקים. החלטות אסטרטגיות של מנהיגים אזוריים בנושא ייצור הנפט משקפות שיקולים כלכליים לצד אינטרסים גיאופוליטיים מורכבים.

איראן, כמדינה בעלת עתודות נפט משמעותיות, מהווה גורם חשוב בשוק האנרגיה העולמי. סנקציות על נפט איראני משפיעות על היצע הנפט העולמי ובהתאם על מחירו. המתיחות סביב התוכנית הגרעינית האיראנית והסנקציות הכלכליות קשורות באופן ישיר לשאלת הנפט האיראני והשפעתו על השווקים.

שינויים במחיר הנפט משפיעים על כלכלות מדינות רבות, במיוחד אלו התלויות בייבוא אנרגיה. עליות חדות במחיר הנפט עלולות להוביל לאינפלציה ולהאטה כלכלית, בעוד ירידות מחירים עשויות לסייע לצמיחה אך לפגוע במדינות מייצאות. ממשלות ברחבי העולם עוקבות בקפידה אחר תנודות במחיר הנפט ומתאימות את מדיניותן בהתאם.

המעבר העולמי לאנרגיות מתחדשות והמאמצים להפחתת פליטות פחמן משפיעים גם הם על תחזיות לגבי מחיר הנפט לטווח ארוך. השקעות באנרגיות חלופיות ושינויים בדפוסי צריכה עשויים להשפיע על הביקוש לנפט ובהתאם על מחירו בעתיד.