בפני מאות הבחורים: הגר"ש אלתר מסר את שיעור הפתיחה

בצל המלחמה בארה"ק, מראות הוד של תורה בשכונת רמות בירושלים עיה"ק: השבוע נרשמה התרגשות רבה בקרב מאות עמלי תורה ותושבי השכונה הירושלמית, עם הגעתו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר למסור שיעור הכנה לקראת חג הפסח.

השיעור המיוחד נערך במסגרת ישיבת בין הזמנים "חדוותא דכלה". השנה, בצל המלחמה הקשה בארץ הקודש, קיבל המיזם משנה תוקף היות כי היוזמה להקמת סדרי הלימוד המיוחדים בשעות הערב הגיעה ישירות בהוראתו הברורה של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו.

הגר"ד, שעוקב בדאגה אחר עולם התורה בצל המצב הביטחוני, ביקש באופן אישי לחזק את לימוד התורה דווקא בשעות אלו ובזמן בין הזמנים, כשהוא מגדיר זאת כחומת המגן האמיתית של עם ישראל.

במשך שעה ארוכה ריתק הגר"ש אלתר את הקהל העצום במשא תורני מעמיק, המשלב פלפול בסוגיות השעה בהלכות הפסח לצד דברי חיזוק והתעוררות. מאות הבחורים, המגיעים מכלל עולם הישיבות, מחברון ועד פוניבז' וכו' ישבו רתוקים וגמעו בצמא את דבריו.