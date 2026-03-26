בבלי
מפגן של תורה

בפני מאות הבחורים: הגר"ש אלתר מסר את שיעור הפתיחה

בעיצומה של מבצע 'שאגת הארי', הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לייסד ישיבת 'בין הזמנים' בחודש ניסן בשכונת 'רמות' בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הופיע בהדרו למסור את שיעור הפתיחה לפני מאות הבחורים • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הגר"ש אלתר בשיחת הכנה לפסח (צילום: שימי דבורץ )

בצל המלחמה בארה"ק, מראות הוד של תורה בשכונת רמות בירושלים עיה"ק: השבוע נרשמה התרגשות רבה בקרב מאות עמלי תורה ותושבי השכונה הירושלמית, עם הגעתו של ראש הישיבה הגאון למסור שיעור הכנה לקראת חג הפסח.

השיעור המיוחד נערך במסגרת ישיבת בין הזמנים "חדוותא דכלה". השנה, בצל המלחמה הקשה בארץ הקודש, קיבל המיזם משנה תוקף היות כי היוזמה להקמת סדרי הלימוד המיוחדים בשעות הערב הגיעה ישירות בהוראתו הברורה של ראש הישיבה, .

הגר"ד, שעוקב בדאגה אחר עולם התורה בצל המצב הביטחוני, ביקש באופן אישי לחזק את לימוד התורה דווקא בשעות אלו ובזמן , כשהוא מגדיר זאת כחומת המגן האמיתית של עם ישראל.

במשך שעה ארוכה ריתק הגר"ש אלתר את הקהל העצום במשא תורני מעמיק, המשלב פלפול בסוגיות השעה בהלכות הפסח לצד דברי חיזוק והתעוררות. מאות הבחורים, המגיעים מכלל עולם הישיבות, מחברון ועד פוניבז' וכו' ישבו רתוקים וגמעו בצמא את דבריו.

הגר"ש אלתר בשיחת הכנה לפסח (צילום: שימי דבורץ )
1
הכל שאולסטים שבאו למלאות את הבית מדרש שלא יהיה פדיחות
עקיבא יעקובבוביץ
עוד יותר טוב.ככל שירבו חסידי הרה"ג שאול אלתר שליט"א, כך יפחת קולם של גור נדל"ן.
אאא

עוד בעולם הישיבות

חדשות עם קנייטש

||
3

חדשות עם קנייטש

||
24

מפגן של תורה

||
2

חדשות עם קנייטש

||
2

הקרב על אם הישיבות

||
2

חדשות עם קנייטש

||
4

חדשות עם קנייטש

||
3

החסידים התבקשו לדווח

|

חדשות עם קנייטש

||
6

גדול היה המעמד

|

חדשות עם קנייטש

||
3

הֱוֵי גוֹלֶה לִמְקוֹם תּוֹרָה

|

לקראת סיום הזמן

|

חדשות עם קנייטש

|

מכה נוספת לאברכים

|

ריתחא דאורייתא

|

חדשות עם קנייטש

|

חדשות עם קנייטש

|

חדשות עם קנייטש

||
1
לעוד כתבות
