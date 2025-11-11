מבחן פומבי הוא מעמד חגיגי ומרגש בעולם התורני, המתקיים בישיבות, תלמודי תורה וכוללים ברחבי הארץ והעולם. במהלך המבחן, תלמידים ואברכים עומדים בפני רבנים גאונים ונבחנים בעל פה על ידיעותיהם במסכתות הש"ס, הלכות ומשניות. המעמדים מתקיימים בנוכחות אדמורי"ם, רבנים, הורים וקהל רחב, והם מהווים הזדמנות לפאר את כבוד התורה ולעודד את התלמידים להמשיך בעמלם.

בשנים האחרונות מתקיימים מבחנים פומביים רבים במוסדות חינוך חרדיים שונים. בחסידות סאטמר התקיים מעמד מיוחד למאות בחורי ישיבות קטנות מרחבי ארה"ב, במסגרת ארגון 'ותלמודו בידו', בנוכחות האדמו"ר מסאטמר. בחסידות צאנז התקיים מבחן פומבי לתלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' במסגרת "עמלים", כאשר האדמו"ר מצאנז הפתיע והופיע באמצע המעמד לבחון את התלמידים בעצמו. גם בחסידות באבוב בבני ברק התקיים מעמד סיום הזמן ומבחן פומבי לילדי הכיתות הגבוהות.

מבחנים פומביים מתקיימים גם בחסידות גור, שם אברכי כולל 'מנחת שלמה' זכו לעמוד בכור המבחן בנוכחות האדמו"ר מגור, במעמד שהתקיים בביתו של הגבאי. בחסידות נדבורנה נערך מעמד כבוד התורה לתלמידי תלמוד תורה 'תפארת מרדכי', כאשר הגאב"ד זוויעהיל בחן את התלמידים והאדמו"ר נשא אמרות קודש. במוסדות ליטאיים כמו ישיבת 'יקירי ירושלים', תלמידי כיתות ח' השלימו לימוד מסכת סוכה במלואה ועברו מבחנים מקיפים.

ארגונים מיוחדים פועלים לעידוד השינון והידיעה בתורה באמצעות מבחנים פומביים. ארגון המשניות "זכרון רבנו חיים" מקיים מבחן שנתי לכבוד היארצייט של הגאון רבי חיים קנייבסקי, בו משתתפים אלפי ילדים מכל רחבי הארץ. מפעל התורה "שינון וחזרה" מקיים מבחני הוראה להעמדת דיינים ומורי הוראה בישראל, בהם משתתפים מאות תלמידי חכמים.

המבחנים הפומביים מתמקדים בדרך כלל במסכתות בבלי שונות, כאשר התלמידים נבחנים על ידיעתם לעומק ויכולתם לענות על שאלות מזומנים. בחסידות סאטמר, למשל, התקיימה חבורת 'זכרו' שמטרתה להעמיד את כל הציבור בכור המבחן על כל הש"ס תוך שנים ספורות, כאשר המבחן הראשון התמקד במסכת 'בכורות' והשתתפו בו זקנים ונערים כאחד.

מעמדי המבחן הפומבי מהווים גם הזדמנות חברתית חשובה בעולם החרדי. במבחן הפומבי בגור, למשל, השתתפו אלפי חסידים, והאדמו"ר פיאר את המעמד לכבודה של תורה. גם שדכני החסידות נוכחים באירועים אלו, המהווים הזדמנות להכיר את הבחורים המצטיינים. ההורים והסבים משתתפים במעמדים ברוב התרגשות, והתלמידים זוכים לתעודות הצטיינות ולברכות קודש מהאדמורי"ם והרבנים.

המבחנים הפומביים מתקיימים לרוב בסיום זמן הלימודים, לקראת חגים או ביארצייטים של גדולי תורה. הם מהווים תמריץ חשוב לתלמידים להשקיע בלימודם ולהגיע לידיעה מעמיקה בחומר הנלמד. המעמדים מתקיימים באולמות גדולים, בבתי מדרש או במקומות מיוחדים, ומלווים בפאר והדר רב, כשהמטרה המרכזית היא לפאר את כבוד התורה ולעודד את דור העתיד של עולם התורה.