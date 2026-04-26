נתין זר נשך שוטר בהרצליה במהלך מעצר

תקרית חריגה התרחשה בסוף השבוע בהרצליה, כאשר נתין זר מסין תקף שוטר באלימות במהלך ניסיון מעצר. האירוע החל כאשר שוטרי תנועה במרחב ירקון הבחינו ברוכב אופניים חשמליים המבצע עבירות תנועה במרכז העיר, וסימנו לו לעצור בצד הדרך לבדיקה.

כאשר השוטרים ניסו לברר את פרטיו של הרוכב, הוא החל בניסיון הימלטות מהמקום. במהלך ניסיון המעצר, החשוד נקט באלימות קיצונית כלפי השוטרים - הוא נשך את ידו של אחד השוטרים, שבעקבות כך נזקק לקבלת טיפול רפואי במקום.

החשוד, בן 21, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה במרחב ירקון. בסיום החקירה הוא נכלא, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד למחר. תקרית זו מצטרפת לשורה של מקרי תקיפה של שוטרים במהלך מילוי תפקידם בחודשים האחרונים.

יצוין כי האירוע הוא חלק מפעילות אכיפה נרחבת שמבצעת משטרת התנועה במרחב ירקון נגד רוכבי כלים חשמליים. על פי הנתונים שנמסרו מהמשטרה, במהלך השבוע החולף נרשמו 95 דוחות תנועה לרוכבי מיקרומוביליטי, ו-49 כלים חשמליים הוחרמו על ידי הכוחות בשטח.

פעילות אכיפה מוגברת

המשטרה מבהירה כי הפעילות נגד רוכבי כלים חשמליים המפרים את חוקי התנועה צפויה להימשך בעוצמה. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במספר העבירות שמבצעים רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים, ובכללן רכיבה על מדרכות, אי עטיית קסדה, ועבירות תנועה נוספות.

תקריות של תקיפת שוטרים במהלך פעילות מבצעית הפכו לתופעה מדאיגה בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים דווח על מקרה דומה בו נתין זר תקף שוטרים במהלך מעצר, והמשטרה מדגישה כי היא רואה בחומרה רבה כל אלימות כלפי כוחות הביטחון.