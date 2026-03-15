חשבתם שהדוח התיישן? הפסיקה המפתיעה שכל נהג חייב להכיר

נהג שנתפס אוחז בטלפון נייד וקיווה כי תקלה מוכחת ברשות הדואר תוביל לביטול הקנס בגין התיישנות, גילה כי החוק עומד לצד המדינה.

פסק דין חדש עושה סדר באחת הטעויות הנפוצות ביותר בקרב נהגי ישראל.

תחילת הפרשה לפני שנה ותשעה חודשים, בקיץ תשפ"ד, אז תועד המשיב על ידי שוטרת תנועה כשהוא אוחז בנייד בזמן נהיגה.

למרות שהדוח נשלח לביתו, הוא חזר בציון "לא נדרש".

הנהג, שטען כי תקלה ברשות הדואר מנעה ממנו לקבל את ההודעה בזמן, ביקש לבטל את האישום בטענה כי עבירות המבוססות על צילום מתיישנות תוך ארבעה חודשים בלבד.

אולם, השופט שלמה בנג'ו קיבל את ערעור המדינה וקבע תקדים ברור: קיים הבדל תהומי בין מצלמת רכב אוטומטית לבין שוטר המתעד עבירה בשטח.

במקרה שבו שוטר נוכח בעת העבירה, תקופת ההתיישנות היא שנה שלמה, ולא התקופה המקוצרת של ארבעה חודשים.

השופט הבהיר כי מאחר והעבירה לא התבססה "רק" על צילום רכב אלא על עדות שוטרת, טענת ההתיישנות נדחית והדיון הוחזר לבית משפט השלום.