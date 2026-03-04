מהבוקר, שלושה רחפני חיזבאללה ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל | אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה, לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית | דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל | על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר" (צבא)
פצצות מצרר מסוכנות נפלו היום במטולה, ובמשטרת ישראל פרסמו תיעוד: "בבדיקה של החבלנים התברר כי מדובר בפצצת מצרר. החבלנים פועלים במקום לנטרל פריטים שלא התפוצצו. במקביל שוטרי המחוז הצפוני מבצעים סריקות על מנת לאתר נפלים נוספים" (בארץ)
בליל שבת קודש נשמעה אזעקה באיזור ירושלים ובמרכז הארץ כתוצאה משיגור של החות'ים, שיורט מחוץ לגבולות המדינה - החות'ים לקחו אחריות וטענו כי הטיל כוון לעבר נתב"ג | בשבת בבוקר, שוגרו שש רקטות מלבנון לעבר מטולה, בתגובה צה"ל תקף בלבנון (בארץ)
ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שלח היום (ראשון) מכתב לשר הביטחון, אלוף פיקוד הצפון ובכירים נוספים במערכת הצבאית, בו הודיע כי "ממחר לא תתאפשר כניסה למטולה לאף חייל צה"ל" | לדברי אזולאי השהות המרובה של חיילי צה"ל במקום מהווה פגיעה בשיקום המושבה (בארץ)
בשורות משמחות מגיעות מהצפון על פתיחתה של שמורת נחל עיון הסמוכה למטולה, החל ממחר בשעה 09:00 בבוקר לאחר שנסגרה ב-8 באוקטובר 2023, בעקבות פרוץ המלחמה | צוות האתר חזר לשמורה כדי לשקם את הנזקים שנגרמו כתוצאה משריפות ונזקי רקטות עם הפסקת האש שנחתמה בסוף חודש נובמבר (בארץ)