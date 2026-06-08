רמי לוי מבקש מבעלי המניות: אישור העלאות שכר לבני המשפחה

חברת "רמי לוי שיווק השקמה" הודיעה על זימון אספה כללית מיוחדת של בעלי המניות ליום 9 ביולי הקרוב. על סדר היום: אישור עסקאות מול חברת ישראייר וחברת המועדון של רמי לוי, לצד בקשה לעדכון תנאי השכר של שורה של בני משפחה של בעל השליטה, המועסקים ברשת. תוקף העדכונים המבוקשים נקצב לשלוש שנים.

במידה ויקבלו את אישור בעלי המניות, ייהנו שבעה מקרוביו של לוי מהשדרוגים הבאים בשכרם: עופרה לוי שרון, אחותו של בעל השליטה ומנהלת אזור ברשת, תזכה לעלייה של 14% בשכרה השנתי שיעמוד על עלות של 438 אלף שקל בשנה. אמנון ראובן, גיסו ומנהל בכיר במערך הפירות והירקות, יקבל תוספת של 7.8% שתעמיד את עלות שכרו השנתית על 495 אלף שקל.

נורית ראובן, גיסתו של לוי ואחראית קופה ראשית ועוזרת מנהל סניף, תרשום את הקפיצה המשמעותית ביותר – עלייה של 57.6% לעלות שכר של 234 אלף שקל בשנה. אורלי אללוף, גיסתו ומתאמת שכר במשרה של 86%, תזכה לעלייה של 15% בשכרה החודשי.

קרלוס אללוף, גיסו ומנהל מחלקת החלב, ייהנה מעלייה של 31.6% במשכורתו החודשית – מ-19 אלף שקל ל-25 אלף שקל. שרון אביגדור, גיסו וקב"ט אזורי ומשנה לקב"ט הראשי, יזכה לעלייה של 13% בעלות תנאי ההעסקה שלו שתסתכם ב-250 אלף שקל בשנה.

בנוסף להעלאות אלו, האספה תתבקש לאשר מחדש את תנאי ההעסקה הקיימים של מקורבים נוספים של בעל השליטה: אחיו דרור לוי שמכהן כמנהל אזור ירושלים ויועץ למגזר החרדי, אחיו עובד לוי המשמש כמנהל אזור, וגיסו נתי בן סימן טוב שמנהל את תפעול המאפיות ומחלקות הלחם.

עמדת החברה: תואם את מקובל בשוק

ברשת רמי לוי מדגישים כי תנאי השכר של בני המשפחה תואמים את מקובל בשוק. קביעה זו נשענת על היקפי המשרה, ניסיונם המקצועי, תחומי האחריות, הוותק שלהם וגודלה של החברה. החברה מסתמכת על נתוני השוואה שהוצגו לדירקטוריון ולוועדת התגמול, בהשתתפות הדח"צים והדירקטורים הבלתי תלויים: יעקב נגל, אבי בלשניקוב, יורם דר ומיכאל צור.

עסקאות המועדון והתעופה עם ישראייר

מלבד נושאי השכר, בעלי המניות יידרשו לאשר שני הסכמי מסגרת לרכישת שירותים מחברות קשורות שבבעלות רמי לוי: חברת המועדון של רמי לוי, שבה מחזיקה כיום ישראכרט ב-20%, וישראייר תעופה ותיירות – חברה פרטית תחת ישראייר גרופ, שבשליטת לוי.

על פי מתווה העסקה, חברת ישראייר תעופה תרכוש במזומן 8% ממניות חברת המועדון מידי רמי לוי, ו-2% נוספים מישראכרט, כך שתחזיק בסך הכל ב-10% מחברת המועדון. במקביל, חברת המועדון תבצע רכש של כרטיסי טיסה מישראייר בהיקף של 10 מיליון שקל.

כרטיסים אלו ישמשו את פעילות המועדון ולטובת מועדון תעופה ייעודי שהחברה מתכננת להשיק בקרוב. שיתוף פעולה זה מתוכנן לתקופה של שמונה שנים. האספה הכללית תתקיים ב-9 ביולי, ובעלי המניות יידרשו להכריע בכל הנושאים המפורטים.