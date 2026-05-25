בנק ישראל הוריד את הריבית ל-3.75% • הפחתה ראשונה מזה חצי שנה

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בהובלת הנגיד פרופ' אמיר ירון, קיבלה היום (שני) החלטה משמעותית על הפחתת הריבית במשק בשיעור של 0.25%, כך שהריבית תעמוד מעתה על רמה של 3.75%. זהו מהלך הפחתת הריבית הראשון שמבצע הבנק המרכזי מזה כחצי שנה, לאחר תקופה ממושכת שבה נותרה הריבית קפואה ברמה של 4%.

ההחלטה מגיעה על רקע שיפור משמעותי במדדים הכלכליים המרכזיים: קצב האינפלציה השנתי התמתן באפריל והגיע לרמה של 1.9% - נתון הממוקם בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל. במקביל, נרשם ייסוף ניכר בשער השקל אל מול הדולר, האירו וסל המטבעות הזרים, מה שמעיד על חוסנו של המטבע המקומי. רקע להחלטה: שיקולים כלכליים מרכזיים החלטת הוועדה המוניטרית נשענת על מספר שיקולים כלכליים מהותיים. ראשית, ריסון האינפלציה - קצב האינפלציה השנתי באפריל התמתן והגיע ל-1.9%, נתון הממוקם בתוך טווח היעד שקבע בנק ישראל. שנית, חוסנו של המטבע המקומי - נרשם ייסוף משמעותי בשער השקל אל מול הדולר, האירו וסל המטבעות הזרים. בנוסף, השוואה בינלאומית מראה כי רמת הריבית בארץ נותרה גבוהה בהשוואה למקובל במדינות המערב. על פי הנתונים, כ-92% מהעסקים הקטנים והבינוניים נאלצים לקחת אשראי מהבנקים, כאשר 83% מתוכם נוטלים את האשראי ישירות מהבנק שבו מנוהל חשבון העובר ושב שלהם. הפחתת הריבית צפויה להקל על המגזר העסקי ולהוביל לחיסכון משמעותי.

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

ציפיות השוק והרקע הגיאופוליטי

הצעד של בנק ישראל לא הגיע כהפתעה לשווקים הפיננסיים. בשבועות האחרונים העריכו משתתפי השוק כי הבנק ישוב למדיניות של הרחבה מוניטרית והפחתות ריבית. סקרי כלכלנים שערכה סוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים הראו כי רוב המומחים צפו מראש הורדה של רבע אחוז.

תחזיות אלו התבססו על השקל החזק, הדעיכה בלחצים האינפלציוניים, וכן הירידה בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל, שנרשמה בעקבות השגת הפסקת האש מול איראן. יצוין כי בפעם הקודמת שבנק ישראל הוריד את הריבית היה בחודש ינואר האחרון, כאשר הריבית הופחתה מרמה של 4.5% לרמה של 4.25%.