הרב יואל שפירא משמש כאחד מראשי ישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית, מוסד תורני מרכזי בציבור החרדי. הרב שפירא ידוע כמחנך ומנהיג רוחני בעל השפעה, המוביל את הישיבה ומעצב את דמותה החינוכית והרוחנית. במסגרת תפקידו, הוא עוסק בהדרכת תלמידים, בהנחיית צוות המורים ובקביעת המדיניות החינוכית של המוסד.

ישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית נחשבת למוסד תורני חשוב בציבור החרדי, המושך אליו תלמידים רבים המבקשים ללמוד תורה ברמה גבוהה. הישיבה מתמקדת בלימוד עמוק של התלמוד וההלכה, תוך שימת דגש על פיתוח כישורי חשיבה עצמאית ועומק בלימוד. הרב שפירא ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב האופי הייחודי של הישיבה ובהנחיית תלמידיה.

מודיעין עילית, העיר בה ממוקמת הישיבה, היא אחד המרכזים החרדיים הגדולים בישראל. העיר מאכלסת מוסדות תורניים רבים וקהילות חרדיות מגוונות, והישיבה מהווה חלק מרכזי מהנוף הרוחני והחינוכי של העיר. הרב שפירא תורם להנהגה הרוחנית של הקהילה המקומית ומעורב בסוגיות חינוכיות וקהילתיות.

כראש ישיבה, הרב שפירא עוסק בהכשרת דור חדש של תלמידי חכמים ומחנכים. הוא נותן שיעורים קבועים בישיבה, מדריך תלמידים בלימודם האישי ומשמש כמקור להכוונה רוחנית והלכתית. תפקידו כולל גם טיפול בסוגיות ניהוליות ופיתוח המוסד, תוך שמירה על האיכות הלימודית והרוחנית.

הרב שפירא שומר על קשרים עם גדולי התורה והפוסקים בדורנו, ומקפיד על הנחיית הישיבה בהתאם להלכה ולמסורת. הוא ידוע בגישתו המאוזנת ובדאגתו לכל תלמיד ותלמיד, תוך התאמת ההדרכה לצרכיו הייחודיים של כל אחד. פעילותו החינוכית משפיעה על מאות תלמידים ובוגרים לאורך השנים.