הרב ליאור אנקונינה משמש כראש ישיבת באר התלמוד הספרדית במושב חזון יחזקאל, אחת הישיבות המרכזיות בציבור החרדי הספרדי. הרב אנקונינה מוביל את הישיבה בדרך של לימוד תורה מעמיק ושמירה על ערכי המסורת, תוך יצירת אווירה רוחנית מיוחדת בקרב תלמידי הישיבה. הישיבה ממוקמת במושב חזון יחזקאל ומהווה מרכז תורני חשוב לבחורים ממגזר זה.

בתקופה האחרונה זוכה הרב אנקונינה לסיקור תקשורתי בעקבות אירועים משמעותיים בישיבה. לקראת חג שבועות הוכנס לישיבת באר התלמוד ספר תורה חדש במעמד מרומם ומרגש, לעילוי נשמת אביו ובנו של ראש הישיבה. האירוע כלל תהלוכה חגיגית במושב, ריקודים בהיכל הישיבה וסעודת מצווה, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה ותושבי המושב. הכנסת ספר תורה זו מהווה אירוע מרכזי בחיי הישיבה ומשקפת את המשך המסורת והחיבור לזיכרון המשפחתי.

במהלך ימי ראש השנה חגגה ישיבת באר התלמוד באווירה מרוממת במיוחד, עם תפילות מיוחדות בהשתתפות בחורי הישיבה, רבנים בכירים ותושבי המושב. בזיץ מיוחד שערך הרב אנקונינה לילה לפני ראש השנה, שרו הבחורים שירים רוחניים, ובשיאו הגישו כמה בחורים לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם, והוא העלה אותם באש. מעשה זה משקף את עמדת הישיבה בנושא גיוס חרדים ואת המחויבות לדרך התורה הבלעדית.

הרב אנקונינה פועל במסגרת רשת של מוסדות תורניים ורבנים בעלי השקפה דומה. הישיבה שבראשותו שומרת על קשרים עם רבנים ומנהיגים רוחניים נוספים באזור, ומהווה חלק מהמפה התורנית של הציבור החרדי הספרדי בישראל. הישיבה ממשיכה לגדול ולהתפתח תחת הנהגתו, תוך שמירה על אופי ייחודי ועל דרך לימוד מסורתית.

פעילות הישיבה כוללת לימוד תורה יומיומי, שיעורים והתוועדויות, לצד אירועים מיוחדים בחגים ובמועדים. הרב אנקונינה מקפיד על יצירת אווירה של קדושה ורוממות רוחנית, תוך חיזוק הקשר בין התלמידים לבין המסורת התורנית. הישיבה מושכת תלמידים ממגוון רקעים במגזר החרדי הספרדי, ומהווה מוקד של לימוד ועבודת ה'.