קרעי הגיע מצויד: 'מילון הדיפ סטייט' חולק הבוקר לשרי הממשלה

השר שלמה קרעי עם ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

בישיבת הממשלה שהתקיימה היום (חמישי) הגיע שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מצויד במתנה מיוחדת לחבריו השרים - "מילון הדיפ סטייט השלם", מסמך סאטירי המסביר בהומור את השיטות שבהן פקידים בכירים מסכלים החלטות ממשלה שלא מתאימות לאג'נדה שלהם.

המילון, שנכתב לכאורה על ידי "ג. לימון" (המשנה ליועצת המשפטית לממשלה), נפתח בפנייה ליועצים המשפטיים: "יועמ"שים יקרים, אנו מתכבדים להציג את המילון הבלתי-רשמי למונחי ה'דיפ סטייט'. בעזרת המילון תוכלו להבין כיצד לעשות שימוש במילים מכובדות ובמונחים מקצועיים כדי לעצור ולסכל את עבודת הממשלה ואת יישומן של החלטות שלא מתאימות לאג'נדה שלנו". מונחים מקצועיים לסיכול החלטות המילון כולל רשימה ארוכה של ביטויים מקצועיים ולצידם 'התרגום' האמיתי שלהם. כך למשל, הביטוי "גובשה חוות דעת" מתורגם כ"סגרנו בינינו לבין עצמנו איך לסנדל את הדרג הנבחר, ועכשיו זה מודפס על נייר רשמי שיהפוך את הדעה שלנו לקדושה ובלתי ניתנת לערעור בידי בני תמותה רגילים". הביטוי "זה עוד לא בשל" מוסבר כ"כלי מתוחכם שלא אומר 'לא' מוחלט, אלא 'עוד לא': הבנו שהדרג הנבחר רציני לגבי זה ושלא נצליח להוריד אותו מזה, אז נכניס לו את הרעיון למקפיא. בינתיים נבשל לכם משהו אחר". "נדרשת בחינה רוחבית" מוגדר כהרחבה של 'זה עוד לא בשל': "אי אפשר לומר שהנושא לא בשל? אז נגיד שאנחנו צריכים קודם לבדוק איך זה משפיע על תחומים אחרים שלא ממש קשורים".

מילון הדיפ-סטייט של שלמה קרעי ( צילום: דוברות )

תמרורי עצור קלאסיים

המילון ממשיך ומסביר ביטויים נוספים: "נדרש תיאום בין-משרדי" - "נצרף עוד משרדי ממשלה ועוד פקידים ויועצים משפטיים לקלחת וננסה לסבך ולעכב את הסיפור כמה שיותר". "נעשה פיילוט" - "ניישם את זה בגרסה כל כך קטנה וחסרת משמעות שזה בטוח ייכשל, ואז נגיד 'אמרנו לכם שזה לא יעבוד'".

"חשש מפני סנקציות בינלאומיות" מתורגם כ"אין לנו באמת טיעון טוב, אז זרקנו משהו על חו"ל כדי להפחיד את הדרג הנבחר. כשנרצה סנקציות בינלאומיות - נפנה לפצ"רית". הביטוי "הסוגיה רגישה" מוסבר כהרחבה: "נזקים בעולם לא מפחידים? נזרוק משהו אמורפי על רגישות כלשהי ונקווה שהדרג הנבחר יקנה את זה וכן יעצור".

"החלטה לא סבירה קיצונית" - "מה שהדרג הנבחר מנסה לבצע בשמם של מיליוני אזרחים שבחרו בו לא מסתדר עם האג'נדה שלנו? אז פשוט נטען שזה דבר לא סביר ולא הגיוני".

משיכת זמן ומצג שווא

"הנושא מורכב" - "במקום להגיד 'לא', נדגיש את ריבוי המשתנים, הסיכונים והפרטים וננסה לדחות את ההכרעה עד שנפיל את הממשלה". "ההליך התקדם אך טרם הושלם" מוסבר כ"להציג מצג שווא של שיתוף פעולה. משמש לעיתים יחד עם הטענה 'מצוי בניסוח של משרד המשפטים' בקצב ניסוח מקסימלי של עד כ-20 מילים בשבוע".

"נדרשת עבודת מטה" - "נמשיך למשוך זמן במסווה של בדיקת אופציות אחרות לא רלוונטיות שאף אחד לא ביקש מאיתנו לבדוק. תזכרו את המטה שנהפך לנחש ותפעלו בהתאם".

המילון מסתיים בביטוי "נדרש תיקון חקיקה" - "תמרור עצור קלאסי. יש לשר סמכות אבל בואו נסבך אותו. הפניית השר למסלול חקיקה שמטבעו הוא ארוך ומסורבל יותר במקום לרוץ קדימה וליישם מדיניות. מאפשר גם לקנות זמן וגם להפוך את היוזמה ללא משתלמת ולא ודאית".

המסמך הסאטירי שחילק השר בישיבת הממשלה משקף את התסכול מהמכשולים הבירוקרטיים שבהם נתקלים שרי הממשלה בניהול משרדיהם, כאשר רק הבוקר הייעוץ המשפטי כופה עליהם להתכנס ולדון ולקבל החלטות אופרטיביות בנוגע ללומדי התורה. המילון מסומן במפורש כ"מוגש כתוכן סאטירי".