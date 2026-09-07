לשכת השרה לשוויון חברתי מאי גולן פרסמה הודעה בה נמסר כי השר איתמר בן גביר פנה אליה מיוזמתו והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26, אך השרה גולן סירבה להצעה.

בהודעה נכתב: "בניגוד לפרסומים ולתדרוכים השקריים, לא התנהלו מגעים בין הצדדים. השר איתמר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה מאי גולן והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26 - והשרה סירבה להצעתו".

על פי ההודעה, השרה גולן הבהירה לשר בן גביר כי היא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אולם "דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה". זאת, כך נמסר, למרות התדרוכים השקריים שיצאו נגדה לפני הפריימריז במטרה לפגוע בה.

השרה גולן הדגישה את מחויבותה למצביעיה: "השרה מאי גולן רואה עצמה מחויבת לכ-19 אלף מתפקדי הליכוד החופשיים שהצביעו עבורה, למרות הדילים ורשימות החיסול שהופעלו נגדה. היא תמשיך להעניק להם ביטוי מעל כל במה, להיאבק על דרכו ועתידו של המחנה הלאומי ולפעול למען הקמת ממשלת ימין אמיתית".

בסיום ההודעה הוסיפה השרה גולן: "לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן 7 שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי. ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי".

כזכור, גולן נדחקה למיקום לא ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת לאחר תוצאות הפריימריז. בעקבות התוצאות, היא פרסמה הודעה חריפה בה האשימה "ספינים שקריים ורשימות חיסול" והתייחסה ל"מתדרכים מטעם רה"ם" שהחליטו שהיא "מפריעה".