כפי שדווח כאן באתר 'בבלי' – כעת זה הופך לרשמי. בהודעה רשמית לתקשורת שפורסמה כעת, מקבל הדיווח שלנו מהבוקר אישור מלא, ונחשפת חלוקת התפקידים החדשה לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

בברכת האדמו״ר מבעלזא

בפתח ההודעה מובהר כי הצעד נעשה בהכוונתו הישירה של הרבי: "בברכת כ״ק מרן האדמו״ר מבעלזא: הרב ישראל אייכלר יכהן כיו״ר תנועת מחזיקי הדת, הרב אליקים שטארק יהיה נציג התנועה בכנסת".

עוד נמסר בהודעה כי "במהלך שבוע שעבר קיבלו ראשי תנועת מחזיקי הדת הרב ישראל אייכלר והרב אליקים שטארק את ברכת כ״ק מרן האדמו״ר מבעלזא להמשך הצלחה בפעילותם החשובה והכבירה למען היהדות החרדית בארה״ק, בפרט על רקע התקופה הקשה והאתגרים העומדים על הפרק".

חלוקת הסמכויות: אייכלר בראשות התנועה, שטארק למשכן הכנסת

בהמשך הדברים מפורטת חלוקת התפקידים המדויקת בין השניים:

מצד אחד, נקבע כי "הרב ישראל אייכלר יעמוד בראשות תנועת מחזיקי הדת כמתווה דרכה של התנועה ונציגיה בעיריות השונות ובסניפים בכל רחבי הארץ".

במקביל לכך, מודיעה התנועה על הצבתו של הפנים החדשות בחזית הפוליטית הארצית, ומציינת כי "הרב אליקים שטארק יכהן כנציג התנועה בכנסת וישולב ברשימת יהדות התורה לכנסת ה-26".

"שיתוף פעולה מלא ומתואם"

לסיום, מתייחסים בתנועה לקשר ההדוק בין השניים ומציינים: "הרב אייכלר והרב שטארק הביעו תודה על האמון הציבורי הרחב לו הם זוכים, והבטיחו להמשיך לעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא ומתואם כפי שהיה עד כה, לטובת הכלל והפרט".

את ההודעה הרשמית חתמו השניים באיחול לקראת הימים הנוראים: "כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל".