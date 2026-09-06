השר איתמר בן גביר העניק ריאיון אישי לעיתונאי עמית סגל, במסגרת כנס "בשבוע", ובו התייחס לטור שכתב המראיין עליו לפני כשבועיים ועורר סערה. סגל הוא שהעלה את הנושא כבר בפתיחת הריאיון, כששאל את השר אם הוא מסכים עם קביעת הטור לפיה המשך כהונתו בממשלה מהווה סכנה לישראל.

"אתה קצת מתעב אותי", השיב לו בן גביר בגלוי. "אתה לא אוהב את הסגנון, אתה לא אוהב את הדברים. אבל כשחושבים על זה, חברי בצלאל סמוטריץ' עושה הרבה פעמים דברים דומים, ולא שמעתי אותך יוצא נגדו בשצף קצף. אתה יודע מה? אדרבה, בצלאל הולך עכשיו לבד, יהיה לך למי להצביע ואני פונה לעוד קהל". עמית סגל השיב לו: "אני לא מתעב אף יהודי".

בן גביר המשיך והתייחס לסוגיית המדינה הפלסטינית: "בעניין המהות, מדינה פלסטינית היא איום קיומי על המשך קיומו של העם היהודי לטווח הארוך. מה שהיה בשבעה באוקטובר הוא כאין וכאפס לעומת מה שיהיה לנו בכפר סבא. לכן אני מוכן לספוג כישראלי כל סנקציה, לאכול חצץ, כדי לסכל את רעיון המדינה הפלסטינית. לעומת זאת, אני לא מוכן לשלם אף מחיר על יחסי ציבור למפלגה של איתמר בן גביר".

סגל הציג כדוגמה את סוגיית "חבל התלייה המוזהב", ושאל את בן גביר מה לדעתו חושבים אנשים, גם ימנים, באמריקה ובאירופה שאוהבים את ישראל, כשהם רואים שר בכיר הולך עם הדבר הזה, והאם החוק שלו אכן יביא לתליית מחבלים.

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בן גביר השיב: "זו הטעות שלך. מה שאתה לא מבין, שהתמונות מבתי הכלא שאני מוציא – תכף נדבר על מוות למחבלים, שהוא חוק הרבה יותר אפקטיבי מהחוק של חבריי – אלה התמונות שמונעות פיגועים. שרואה כל צעיר ביהודה ושומרון או בעזה ואומר: רגע, רגע, פעם היה עשר להיכנס לבית כלא בישראל, היו בתי מלון, היה מרמלדה, שוקולדה. היום בן גביר מג'נון ואנחנו לא רוצים להיכנס לשם".

לדבריו: "אני זוכר אותך ב'פגוש את העיתונות' אומר שחוק מוות למחבלים לא יעבור ולא יצליח. אני הוצאתי את שיקול הדעת של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, הוצאתי את הצורך בדרגת תת-אלוף והעברתי חוק שהוא הכי בעולם".

עוד הוסיף בן גביר: "המשט הראשון ביבי וגדעון סער מה אמרו לי? בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים, פילאטיס על הסיפון. רק אתה יודע מה קרה? שבועיים אחרי זה, 80% מאנשי המשט הראשון אמרו: אנחנו נרשמים למשט השני, והגיעו עוד פעם. למה? אמרו: הישראלים פראיירים, פילאטיס, סנדוויצ'ים. בא איתמר בן גביר וכן, מחבלים כופפו אותם, שלחו אותם לכלא של מחבלים, עשו עליהם חיפושים. ואתה יודע מה? הם רוצים עכשיו לארגן עוד משט. מה הם אמרו? יש שם שר מג'נון, כשהוא ילך אנחנו נעשה עוד משט. אנחנו אחרי הבחירות נקבע את המשט הבא, כי הוא משוגע".

סגל שאל את בן גביר מה עשה למען עם ישראל, מעבר לכך שהמסרים וההודעות שלו זוכים ללייקים ומשתלבים עם העלייה במספר המנדטים של עוצמה יהודית. בן גביר השיב: "א', המנדטים צומחים, ברוך השם. תמחאו כפיים, המנדטים צומחים. אבל כן, אני רוצה להגיד לך, עמית, מספיק עם הממלכתיות המזויפת הזו. יותר מדי שנים אנחנו רוצים להיראות נחמדים וכמה אנחנו יפים ומתוקים בעולם. זה לא נותן לנו כלום. כשאנחנו באים בנחישות ואומרים: ככה יהיה, ומי שבא למשט הוא תומך טרור, והמחבלים אצלנו סובלים בכלא – וואלה, זה עובד. וואלה, זה עובד".

בהמשך התייחס סגל לטענה של בן גביר כי את בצלאל סמוטריץ' הוא לא היה תוקף באותה מידה. סגל אמר: "כשרצתם יחד ב-22', בעפרה, נדמה לי שקיבלתם 80% מהקולות. ואני אז נזכרתי במשפחה בארוחת ליל שבת, על גפילטע פיש. לכן, עשר שנים קודם, גם אותך וגם את סמוטריץ' לא היו מכניסים לעפרה. לא, לא מכניסים לקלפי, לא מכניסים לעפרה. הטיעון שלך שיש פה משהו עדתי, אני חושב שהוא לא נכון ולא מדויק". בן גביר השיב: "רגע, חשוב לי להגיד: אני בן הציונות הדתית. הבנות שלי באולפנות, הבנים שלי בישיבות. הם לא סבלו אף פעם מגזענות. אני כן אומר שיש קבוצה מסוימת שאני לא עובר להם בטעם, שאני יותר מדי קיצוני עבורם, ובסדר גמור. לכן אני אומר שדווקא מה שקרה בבחירות האלה – שים לב – זה מצוין. בצלאל הולך עם פייגלין, יפנו לציבור הדתי-לאומי. אני פונה גם לציבור הזה, אבל גם לפריפריה, וגם לשווקים, ולצפון ולדרום, ולחילונים ולמסורתיים. אני מסתכל על כלל ישראל.

"ואני אגיד לך את האמת: הצירוף של טלי גוטליב, היא לא מנומסת, אבל היא נלחמת בדיפ סטייט ועומדת על שלה. ולא סתם עשו לה סיכול ממוקד בליכוד. אני חושב שמי שעשה לה סיכול ממוקד זה מי שעיצב את הרשימה הזו ולא רצה אותה".

סגל שאל מי עיצב את רשימת הליכוד בנוגע לטלי גוטליב, ובן גביר השיב: "לא רצה את טלי גוטליב. שים לב למה? כדי שיוכלו ללכת עם אייזנקוט, שיהיה להם יותר פשוט. ואני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא, ולא ממשלת אייזנקוט. טלי גוטליב היא מלכה ועושה דברים מצוינים, ואני מעריך אותה. ואני רוצה שהיא תהיה שרה במדינת ישראל, ומגיע לה להיות שרה במדינת ישראל".

סגל המשיך והקשה על הטענה שטלי גוטליב "נלחמת בדיפ סטייט": "כשמשה סעדה מחוקק את חוק מח"ש – הוא נלחם בדיפ סטייט. כשאתה מחליף את ראש שב"ס – אתה נלחם בדיפ סטייט. כשטלי גוטליב צועקת – היא לא נלחמת בדיפ סטייט, היא פשוט גורמת לכולנו להתחרש. המלחמה היחידה שלה בדיפ סטייט הסתיימה בכישלון כל כך מופרע ונרקיסיסטי – הריצה המטורפת שלה לוועדה לבחירת שופטים, שליצחק עמית נהיה רוב כדי להכריז על עצמו, באופן ספק חוקי, כנשיא העליון".

בן גביר השיב: "זה לא נכון. אני ביררתי את זה, זה לא נכון. קודם כול, אתה יודע שאתה לא צודק, ולמה? כי מה שקרה שם שהקואליציה עשתה סיכום ורצו לתת לקארין אלהרר, חברת כנסת מהאופוזיציה."

בהמשך נשאל בן גביר על סוגיית הפשיעה, ועל כך שהגניבות של כלי רכב ירדו בין היתר בשל הסגר על יהודה ושומרון. לאחר מכן סגל שאל אותו מדוע, אם הוא עומד מאחורי הדברים שאמר בעבר, הוריד את תמונתו של הרוצח ד"ר ברוך גולדשטיין מסלון ביתו. בן גביר השיב: "א', כי לא חשבתי ואני לא חושב שלרצוח ערבי זה דבר טוב. כשהבנתי שזה המסר, אז הורדתי. אני כן חושב שלהרוג מחבלים זו מצווה גדולה, ואני שמח שאחת הטענות של היועמ"שית בבקשה לפטר אותי הייתה שאני נותן גיבוי לשוטרים שהרגו מי שזרק עליהם אבנים. אני מגבה אותם, מגבה אותם, מגבה אותם.

בסיום אמר בן גביר: "אם עוצמה יהודית לא תקבל בפעם הקרובה 15 מנדטים, ביבי יקים ממשלה עם גדי אייזנקוט. לכן אני רוצה שעוצמה יהודית תהיה גדולה, חזקה, ואתה יודע? זה מה שהציבור רוצה גם".

כשנשאל האם ברוך גולדשטיין רצח מחבלים, השר בן גביר התחמק מהשאלה.