הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 החל היום (יום ב') במשכן הכנסת בשעה 13:00. רשימת "ביחד בראשות נפתלי בנט" הייתה הראשונה להגיע ולהגיש את מועמדיה בפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

ח"כ מירב כהן ומנכ"לית המפלגה, המועמדת במקום ה-11 ברשימה, ברוריה נעים ארמן, הגישו את רשימת "ביחד" לכנסת ה-26. במפלגה ביקשו את האות ב' בלבד. ב"ביחד" בחרו באות ב', האות ההיסטורית המזוהה עם הציונות הדתית, ובכך מוותרים על האותיות "פה" המזוהות עם מפלגתו של יאיר לפיד.

ברשימה שהוגשה רשומים: נפתלי בנט, יאיר לפיד, קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורין, אלוף במיל' נעם תיבון, מיכל הירש נגרי, איתן גינזבורג, מירב כהן, יונתן שלו, ברוריה נעים ארמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וניסן זאבי. במקומות 16 עד 20: ולדימיר בליאק, אורלי הראל, יוראי להב הרצנו, שחר ורון ויסמין סאקס פרידמן.

במפלגה מתהדרים בכך שבצמרת הרשימה יש 50% נשים, שני ראשי ממשלה לשעבר, ארבעה שרים לשעבר, שישה ראשי ועדות, שני ראשי ערים ומועצות ו-11 מנכ"ליות ומנכ"לים בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. בנוסף, 11 אנשי מילואים ברשימה צברו יחד יותר מ-3,000 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר.

ח"כ מירב כהן אמרה לאחר הגשת הרשימה: "אנחנו לפני מערכת בחירות היסטורית. אנחנו נחושים לטפל בבעיות שאי אפשר לדחות עוד: גיוס שוויוני לכולם, שינוי מערכת החינוך החרדית והקמת ועדת חקירה ממלכתית".