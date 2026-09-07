השופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, הורה למשה פייגלין ולמפלגת זהות להסיר מיד תמונת תעמולה שבה נעשה שימוש בסמל המדינה. בנוסף לכך, חויבו פייגלין ומפלגתו לשלם לעותר הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.

ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה שהגיש עו"ד ורו"ח ירון מאירי נגד פרסום שפרסם פייגלין, ראש מפלגת זהות, בחשבון הטיקטוק שלו. בתמונה נראה לוח ועליו סמל המדינה, ומתחתיו הכיתוב "ישראל מדינת העם היהודי". על גבי התמונה נכתב באותיות גדולות: "ישראל. מדינת העם היהודי. זה לא סמל. זו התכלית. זה השורש".

לצד התמונה צורף טקסט ארוך שבו הודיעה המפלגה כי היא תדרוש לשנות את שמה והגדרתה של המדינה ל"ישראל, מדינת העם היהודי".

העותר טען בעתירתו כי השימוש בסמל המדינה מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות. מנגד, פייגלין ומפלגת זהות טענו כי הסמל הוא חלק בלתי נפרד מהמסר שהם מבקשים להעביר, שלפיו יש להוסיף תחת סמל המדינה את המילים "מדינת העם היהודי".

השופט סולברג קיבל את העתירה והזכיר החלטה קודמת שבה נקבע כי סמל המדינה, בשונה למשל מדגל ישראל, נחשב לנכס בלתי מוחשי של הציבור ולכן אסור להשתמש בו בתעמולת בחירות.

בהחלטתו ציין השופט כי במקרה הנוכחי הופיע סמל המדינה בצורתו הקיימת, כאשר המילה "ישראל" נכתבה פעם נוספת מתחתיו בעיצוב שונה. "אם מדובר בניסיון להציג את סמל המדינה הרצוי למפלגה, לא ברור מדוע יש לשוב על אותה מילה, כך שתופיע ברצף פעם אחר פעם, בעיצובים שונים", כתב.

עוד ציין השופט סולברג כי ניתן להציג את השינוי המבוקש בדרכים אחרות, מבלי להשתמש בסמל המדינה המקורי. לדבריו, בתמונה ובטקסט שנלווה אליה לא הוזכר שינוי בסמל עצמו, אלא רק שינוי בשם המדינה ובהגדרתה.

בהחלטה נקבע כי התמונה הנוכחית תוסר, אך מפלגת זהות תוכל לפרסם אותה מחדש ללא שימוש בסמל המדינה. פייגלין והמפלגה חויבו בהוצאותיו של מאירי בסך 5,000 שקל.