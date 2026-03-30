חשדות חמורים נגד השרה מהליכוד: קבלת שוחד בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב • גורמים בלהב 433: החקירה תימשך עוד חודשים, למרות סירובה של גולן להתייצב לחקירה • דיווח: היועצת המשפטית לממשלה צפויה לאמץ את עמדת המשטרה (פוליטי, חוק ומשפט)
עדויות ומקורבים לשעבר טוענים כי גולן חיברה בין סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי לבין איש הליכוד בדירקטוריון קק"ל – וכי השניים נפגשו תכופות במשרדו. באחת הפגישות נכח גם השר מיקי זוהר. לפי הערכות: כך נפתח צוהר נוסף לפרשת "יד לוחצת יד" (חדשות)
ועדת האתיקה של הכנסת דנה בארבעים ותשע קובלנות נגד שורה ארוכה של פוליטיקאים מכהנים | בחלק מהמקרים נרשמה נזיפה חמורה, ובמקרים קיצוניים יותר הוטלהה הרחקה מהדיונים ושלילת זכות דיבור בעקבות התנהלות חריגה וזלזול חריג בתקנון הכנסת | אלה ההחלטות (פוליטי)
במהלך טקסי יום הזיכרון הבוקר לזכרם של חללי מערכות ישראל, מספר אזרחים יצאו בקריאות נגד השרים שנאמו בטקסי יום הזיכרון | בבית העלמין בפתח תקווה קראו מוחים כנגד השר בוסו: "תתבייש - אתה לא עושה שום דבר למען החטופים" | באשדוד עזבו המשתתפים את הטקס הממלכתי, בזמן שהשרה עידית סילמן החלה לנאום (בארץ)
בישיבת הממשלה שהתקיימה הערב, שרים בליכוד יצאו במתקפה דרמטית על התקציב למשרדים החרדים | גילה גמליאל: במשרד שלי מקצצים, אצל החרדים לא נוגעים" | מקלב השיב: "הליכוד לא מכיר בכך שהוא הגיע לשלטון בעיקר בזכות המפלגות החרדיות" (פוליטי)