נתניהו שוקל לשריין את עו"ד דוד פטר בליכוד

בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עו"ד דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת. שמו של פטר עלה כבר לפני כחודשיים כמועמד אפשרי לשריון מטעם ראש הממשלה, וכעת האפשרות מתחזקת, אך טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.

עו"ד פטר, שנחשב לאחד הקולות המשפטיים הבולטים המזוהים עם הימין, ייצג בשנים האחרונות את הממשלה, את ראש הממשלה ואת שרים בשורה של הליכים בבית המשפט העליון, במקרים שבהם ניתן ייצוג נפרד מעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

על פי דיווח של העיתונאי מוטי קסטל, ראש הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו סדרת פגישות בנוגע לשמות המשוריינים ברשימתו. בנוסף, נתניהו דחה את ישיבת מזכירות הליכוד על מנת לאפשר לעצמו גמישות עד הרגע האחרון, אם כי למרות זאת חלק מהסרטונים עם המועמדים כבר צולמו.

על פי הדיווח, בין השמות שעלו נמנים עו"ד דוד פטר, ד"ר קרן אסייג שעמה כבר צילם נתניהו סרטון אך שוקל להציע לה תפקיד אחר במפלגה, יפעת בן חי שגב ונוספים.