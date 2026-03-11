המפגש הרשמי ברומא בין ראשת ממשלת איטליה לנשיא מוזמביק הפך לשיחת היום לאחר סצנת לחיצת היד | אך מעבר לוויראליות המפגש ציין 50 שנה לעצמאות מוזמביק ולשיתוף פעולה חקלאי ארוך טווח במסגרת התוכנית האיטלקית לפיתוח אפריקה (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף סרטון מזויף הטוען כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג׳ה מלוני מתכוונת "להשים את איטליה קודם לאירופה" ולצמצם את התמיכה באוקראינה | בו בזמן, הממשל האמריקני דוחף להטלת מכסים בשיעור שובר שיאים על ייצוא הפסטה - מה שגרם להתקפות חריפות במערכת הפוליטית האיטלקית וללחץ גדול על מלוני | ממשלת איטליה מבהירה: "המגעים מתנהלים רק ברמה האירופית", אך האופוזיציה דורשת תשובות מיידיות (בעולם)
ישראל נמצאת במשבר היסטורי ביחסיה עם המערב בכלל ומדינות אירופה בפרט | בשעות אלו עושה את דרכו לעזה משט נוסף שמורכב מעשרות ספינות "סיוע", איטליה הצטרפה לספרד והודיעה כי תשלח שתי ספינות מלחמה ללוות את המשט | מדובר באירוע חסר תקדים בו ספינות מלחמה ישראליות ואירופאיות עלולות למצוא את עצמן "ראש בראש" (מדיני)
ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, נפגשה עם הנשיא טראמפ בשבת, שבועות לפני שהוא נכנס לתפקיד נשיא ארה"ב ב-20 בינואר הקרוב | המטרה של הפגישה לפי 'רויטרס': להתקרב לאיש החזק בעולם, שצפוי לעשות "כאב ראש" לאירופאים (חדשות, בעולם)