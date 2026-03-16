המנהיג החדש של איראן, מוג’תבא חמינאי, ניצל ברגע האחרון מתקיפה שבה נהרג אביו ורבים נוספים, כך לפי דיווח שהופיע בטלגרף הבריטי.

האירוע התרחש ב‑28 בפברואר, כאשר טילים ישראלים פגעו במתחם שבו שהו בכירים איראניים והרגו את אביו עלי חמינאי. על פי ההקלטה שהודלפה והגיעה לידיו של העיתון, מוג’תבא יצא מהבית אל הגן שבביתו דקות ספורות לפני הפגיעה, מה שהציל את חייו. באותה התקיפה נהרגו אשתו ובנו, והוא עצמו נפצע קל ברגלו.

ההקלטה כוללת תיאור מפורט של האירוע, ובו נשמע בכיר איראני מסביר כיצד החלטה פשוטה של יציאה מהבית בזמן המדויק אפשרה את ההישרדות של מוג’תבא.

מזהר חוסייני, ראש מערך הפרוטוקול בלשכתו של המנהיג המחוסל עלי חמינאי, נשמע אומר בהקלטה: "מוג'תבא יצא לחצר כדי לעשות משהו ואז חזר. הוא היה בחוץ ובדיוק עלה במדרגות כשפגעו בבניין עם טיל. אשתו, הגברת חדאד, נהרגה במקום".

בהקלטה נשמע חוסייני חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגלו בעוד אשתו, בנו וגיסו נהרגו. נאמר בה כי גופתו של מוחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של חמינאי, נפגעה קשות, וכי היה קשה לזהותו.

המנהיג העליון החדש לא נראה בציבור מאז תחילת המלחמה, והמסר היחיד שהועבר ממנו היה הודעה כתובה שהוקראה בטלוויזיה האיראנית.