נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מזהיר כי ללא הגעה להסכם הפסקת אש בטווח המיידי, כלכלת המדינה ניצבת בפני סכנת קריסה מוחלטת בתוך שלושה שבועות עד חודש ימים, כך לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל'.

דבריו של הנשיא נאמרו על רקע קרע עמוק שהתגלע בינו לבין מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, סביב אופן ניהול המלחמה והשלכותיה על המשק האיראני.

מקורות המעורים בפרטים מסרו כי פזשכיאן תקף את מדיניות משמרות המהפכה, המביאה להסלמת המתיחות ולשימור רצף התקיפות נגד מדינות שכנות. בראשית החודש אף פרסם הנשיא הודעה חריגה שבה התנצל על פעולות צבאיות שבוצעו במתכונת של "אש חופשית" והורה על הפסקתן, אולם פקודותיו לא כובדו והתקיפות נמשכו זמן קצר לאחר מכן.

במסגרת המאבק הפנימי, דורש הנשיא להשיב לידי הממשלה את סמכויות הניהול והביצוע שנלקחו ממנה, דרישה שנדחתה על ידי ואחידי. מפקד משמרות המהפכה מצדו מטיל את האחריות למצב על הממשלה, בטענה כי זו כשלה ביישום רפורמות מבניות הכרחיות טרם פרוץ העימות הצבאי.

המשבר בצמרת השלטון מתרחש כאשר המלחמה נכנסת לשבוע החמישי שלה, והשפעותיה ניכרות היטב ברחוב האיראני. בערים הגדולות מדווח על מחסור חמור במזומנים במכשירי הכספומט ועל שיבושים תדירים בשירותי הבנקאות המקוונת של מוסדות מרכזיים כגון בנק מלי. עובדי המגזר הציבורי מדווחים כי בלוח זמנים של שלושה חודשים לא שולמו משכורותיהם באופן סדיר.

נתונים כלכליים מצביעים על כך שהמשבר החל עוד טרם פרוץ הקרבות, כאשר האינפלציה במוצרי היסוד נאמדה בשיעור של בין 105% ל-115%. במקביל, בכירים בישראל זיהו את חוסר היציבות הפנימי. בפרסומים בכלי תקשורת ישראליים צוטט גורם מדיני שאמר כי "ישנם סימנים לסדקים במשטר האיראני. אנו יוצרים כעת תנאים להפלתו, אך בסופו של דבר הכל תלוי בעם האיראני".