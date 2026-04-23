נשיא איראן מסעוד פזשכיאן פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) הודעה חריפה ברשת החברתית X, בה הוא תוקף את ארצות הברית ומאשים אותה בהפרת התחייבויות ובמניעת משא ומתן אמיתי. ההודעה מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל בימים אלה בפקיסטן בין המדינות.

"הרפובליקה האסלאמית קיבלה בברכה דיאלוג והסכמה, וממשיכה לעשות זאת", כתב פזשכיאן בפוסט שפרסם. עם זאת, הוא הוסיף מתקפה חריפה על ארה"ב: "הפרת התחייבויות, מצור ואיומים הם המכשולים העיקריים למשא ומתן אמיתי. העולם רואה את הרטוריקה הצבועה שלכם ואת הסתירה בין טענות למעשים".

דבריו של הנשיא האיראני מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר בוושינגטון מעלים דרישות מחמירות כלפי טהראן. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מציב דרישה מרכזית: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארה"ב. הדרישה האמריקאית נתפסת בטהראן כקשה במיוחד, ומהווה נקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן.

במקביל, גורמים בסביבתו הקרובה של פזשכיאן חושפים כי הנשיא נמצא במצב נפשי קשה. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, פזשכיאן נתקף בפרצי זעם על רקע כישלון המגעים הדיפלומטיים והחמרת המצור הכלכלי. בשיחות סגורות הוא התריע כי המדינה נמצאת במרחק שבועות בודדים מקריסה ולא תוכל לשלם משכורות.

ההתפתחויות הדיפלומטיות מתרחשות על רקע מתיחות גוברת גם בזירות אחרות. בכיר איראני הצהיר מוקדם יותר אתמול כי איראן לא תאפשר מעבר של יותר מ-15 ספינות במצרי הורמוז לאורך יממה - הצהרה הסותרת את דרישת טראמפ לפתיחה מיידית של המצרים.

בנוסף, פזשכיאן התייחס גם למצב בלבנון והזהיר כי "התוקפנות החוזרת ונשנית של הישות הציונית נגד לבנון היא הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש הראשוני". לדבריו, "המשך התקפות אלה יהפוך את המשא ומתן לחסר משמעות; ידינו יישארו על ההדק, ואיראן לעולם לא תנטוש את אחיה ואחיותיה הלבנונים".

גורמים בוושינגטון מעריכים כי המצב הכלכלי הקשה באיראן מהווה מנוף לחץ משמעותי על המשטר בטהראן. חסימת ייצוא הנפט כמעט לחלוטין גדעה את מקור ההכנסה המרכזי של איראן, מה שהוביל למצוקה כלכלית חריפה. עם זאת, הצהרותיו החריפות של פזשכיאן מעידות על כך שהמשטר האיראני אינו מתכוון להיכנע בקלות לדרישות האמריקאיות.