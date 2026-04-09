בבלי
הפסקה שברירית

מה יהיה עם הפסקת האש? נשיא איראן לא מותיר מקום לספק 

ההצהרות היוצאות מאיראן מבהירות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הפסקת האש שהשיג לטענתו אינה צפויה להחזיק לאורך זמן | שני וויכוחים עיקריים - המלחמה מול חיזבאללה והשליטה על מצרי הורמוז עשויים להחזיר את המלחמה מהר מן הצפוי (מדיני) 

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק)

במהלך המלחמה, נחשב נשיא מסעוד פזשכיאן לקול המתון יותר מול משמרות המהפכה שניהלו לפי ההערכות את המדינה מאז מותו של המנהיג העליון.

היום (חמישי), הבהיר הגורם הרפורמיסטי יחסית במדינת הטרור השיעית, כי הפסקת האש עם ישראל וארה"ב עומדת על כרעי תרנגולת.

"התוקפנות החוזרת ונשנית של הישות הציונית נגד לבנון היא הפרה בוטה של ​​הסכם הפסקת האש הראשוני ואינדיקציה מסוכנת להונאה וחוסר מחויבות להסכמים פוטנציאליים", כתב היום נשיא איראן.

לדבריו, "המשך התקפות אלה יהפוך את המשא ומתן לחסר משמעות; ידינו יישארו על ההדק, ואיראן לעולם לא תנטוש את אחיה ואחיותיה הלבנונים."

במילים אלו מבהיר נשיא איראן כי הסכם הפסקת האש כולל מבחינת איראן גם את לבנון - וכי ההתקפות הישראליות עשויות להחזיר את המלחמה גם מול איראן.

דבריו של הנשיא האיראני באים בהמשך להצהרת בכיר איראני מוקדם יותר היום, לפיה איראן לא תאפשר מעבר של יותר מ-15 ספינות במצרי הורמוז לאורך יממה.

נשיא ארה"ב הבהיר כי ההסכם כולל פתיחה מיידית של המצרים, הבהרה שיצאה גם מדוברת הבית הלבן קרולין לאוויט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר