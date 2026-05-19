בעקבות העוינות לישראל: כתב אישום נגד שליחת האו"ם

בית המשפט המחוזי הפדרלי של ארצות הברית במחוז קולורדו הנחית מכה משפטית קשה על פרנצ'סקה אלבנזה, 'שליחת האו"ם המיוחדת לשטחים הפלסטיניים', לאחר שפסק כי ניתן למסור לה רשמית כתב תביעה בגין לשון הרע. ההחלטה, שניתנה ב-15 במאי, מאפשרת לשני ארגונים נוצריים פרו-ישראליים להמשיך בהליכים המשפטיים נגדה.

על פי פסיקת השופט הפדרלי, התובעים הוסמכו להמציא לאלבנזה את כתב התביעה באמצעות דואר אלקטרוני ופלטפורמות המדיה החברתית שלה. צעד זה התאפשר לאחר שהתגלו סיבוכים בהליכים הרגילים, בשל מקום מגוריה הנוכחי המדווח בתוניסיה.

תחת צו בית המשפט, לאלבנזה יש כעת 21 ימים להגיב לתביעה. אם היא לא תשיב לכתב האישום במסגרת זמן זו, בית המשפט עשוי לפסוק נגדה פסק דין בהיעדר הגנה - מה שמכונה בשפה המשפטית "פסק דין ברירת מחדל".

תביעה בגין קמפיין הפחדה

התביעה הוגשה בספטמבר האחרון על ידי שני ארגונים נוצריים הקשורים למדינת קולורדו: "ידידים נוצרים של קהילות ישראליות" ו"נוצרים למען ישראל ארה"ב". הארגונים טוענים כי אלבנזה שמה אותם למטרה במה שהם מתארים כקמפיין מתואם שנועד להפחיד ולפגוע בארגונים פרו-ישראליים.

על פי כתב התביעה, הסכסוך החל לאחר שאלבנזה שלחה מכתבים לארגונים לקראת פרסום דוח של האו"ם. העמותות מאפיינות את הדוח כנטוי בצורה עמוקה נגד ישראל, וטוענות כי אלבנזה איימה עליהן בחשיפה אפשרית להליכים פליליים בינלאומיים הקשורים לפשעי מלחמה לכאורה ולפשעים נגד האנושות.

במכתבים שנשלחו, האשימה אלבנזה את הקבוצות ב"הפצה ביודעין של שקרים זדוניים" וקשרה אותן להאשמות הנוגעות לרצח עם ופשעי מלחמה הקשורים לסכסוך בעזה. הארגונים טוענים כי האשמותיה פגעו קשות במוניטין שלהם, שיבשו את פעילות הצדקה שלהם, ונעשו במתכוון כדי לגרום נזק.

דרישות התובעים

התובעים דורשים פיצוי כספי, חזרה רשמית מהדברים, וצו בית משפט האוסר על אלבנזה לחזור על ההצהרות הללו. הם מציינים כי פעילותם הצדקתית נפגעה באופן ישיר בעקבות ההאשמות החמורות שהושמעו נגדם.

כזכור, אלבנזה התמודדה שוב ושוב עם ביקורת על הצהרות שנתפסו על ידי מתנגדיה כעוינות כלפי ישראל. לאחרונה, כמה שרי חוץ אירופיים גינו הערות שהשמיעה במהלך כנס של רשת אל-ג'זירה, שם הצהירה כי "העובדה שבמקום לעצור את ישראל, רוב העולם חימש, סיפק לישראל תירוצים פוליטיים, מחסה פוליטי, ותמיכה כלכלית ופיננסית".

הכחשות והבהרות

מאוחר יותר הכחישה אלבנזה כי יש לפרש את דבריה כאילו תייגה את ישראל עצמה כאויב אוניברסלי. בראיון שנתנה לאחר מכן טענה כי היא "מעולם, מעולם, מעולם לא אמרה ש'ישראל היא האויב המשותף של האנושות'", וכינתה זאת "האשמות שקריות לחלוטין".

גם הערות העבר שלה בנוגע לישראל ולהשפעה יהודית זכו לביקורת נוקבת. פוסטים במדיה החברתית שנחשפו בשנת 2022 הראו כי אלבנזה התייחסה למה שתיארה כ"לובי היהודי" השולט בארצות הברית. באותה עת הכחישה אלבנזה שההערות היו אנטישמיות, ועמדה על כך שהן "עוותו", אם כי הביקורת על הרטוריקה שלה נמשכה.

התבטאויותיה לגבי ישראל התעצמו לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, אשר לדבריה יש להבינה בתוך "הקשר" ומיסגרה אותה כתגובה ל"תוקפנות" ישראלית. מוקדם יותר השנה האשימה אלבנזה את ישראל במיסוד עינויים נגד פלסטינים, וטענה כי "עינויים הפכו למעשה למדיניות מדינה" בישראל.

כעת, העיניים נשואות לשאלה האם אלבנזה תגיב לכתב התביעה במסגרת הזמן שנקבעה, או שבית המשפט יפסוק נגדה פסק דין בהיעדר הגנה. ההחלטה עשויה להיות בעלת השלכות משמעותיות על פעילותה העתידית כשליחת האו"ם.