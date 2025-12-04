בית משפט פדרלי בניו יורק חשף כתב אישום חמור נגד מוחמד באקר א-סעדי, מפקד בכיר במיליציה הפרו-איראנית "כתאיב חיזבאללה", שנעצר בטורקיה והוסגר לארצות הברית | הוא נאשם בניהול רשת טרור רחבה שהוציאה לפועל כ-20 פיגועים באירופה ובקנדה, ובניסיונות מתקדמים לגיוס פעילים ותכנון פיגועי תופת נגד בתי כנסת ומוסדות יהודיים במנהטן, בלוס אנג'לס ובאריזונה. במקביל, הוסגר מחדש לארצות הברית אלכס סעב, איש הכספים של חיזבאללה בדרום אמריקה (ביטחון)
בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה להשיב במלואם את כספי הקנסות שהועברו על ידי שני נאשמים מאירועי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר 2021 | ההחלטה נתפסת כניצחון בקרב גורמים המזוהים עם טראמפ, שביקרו בעבר שופטים פדרליים על עיכוב או חסימת מהלכים של הנשיא (בעולם)
בית משפט פדרלי לערעורים קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועורכת דינו לשעבר, אלינה חאַבָּה, מחויבים לשלם קנס של כמיליון דולר בעקבות הגשת תביעה “חסרת בסיס” נגד הילרי קלינטון | הנשיא האשים את קלינטון ואחרים בקנוניה שנועדה למנוע את נצחונו בבחירות 2016 (בעולם)
שופט פדרלי דחה לאחרונה תביעת דיבה שהגיש הנשיא טראמפ נגד ה"ניו יורק טיימס". השופט מתח ביקורת על אופי התביעה, וציין כי כתב התביעה, שכלל שני סעיפים בלבד על פני 85 עמודים, אינו עומד בסטנדרטים המשפטיים הנדרשים. השופט אפשר לטראמפ להגיש גרסה מתוקנת, אך הורה לו לקצר אותה משמעותית ולהימנע מ"הצהרות ציבוריות" במסגרת המסמך המשפטי (בעולם)