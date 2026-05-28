דוח חדש ומפורט שפורסם אתמול על ידי ארגון המעקב UN Watch מפנה האשמות חמורות כלפי בכירים במועצת זכויות האדם של האו"ם. המחקר, המחזיק 104 עמודים ונושא את הכותרת "משומרי סף לאידאולוגים", קובע כי שורה של שליחים מיוחדים מטעם הארגון הפרו את חובתם לשמש כמשקיפים נייטרליים.

על פי הממצאים, במקום לפעול למען זכויות אדם, השליחים המיוחדים מקדמים אינטרסים פוליטיים ומקיימים קשרים כלכליים עם משטרים סמכותניים. המחקר בחן את פעילותם של 13 מתוך 59 השליחים המיוחדים של המועצה, ומצא בהתנהלותם דפוס עקבי של "הטיה רעיונית, ניגודי עניינים כלכליים, והתנהגות שבכל גוף ציבורי אחר הייתה מביאה לפיטורים מיידיים".

ארגון UN Watch, הפועל מג'נבה כגוף חוץ-ממשלתי, עוקב אחר פעילות מוסדות האו"ם לאור עקרונות מגילת היסוד של המוסד. לפי הצהרות הארגון, הוא אינו נתמך על ידי ממשלות וממומן מתרומות פרטיות בלבד.

קשרים כספיים עם סין, רוסיה וקטאר

מחברי הדוח מצביעים על מדיניות של סטנדרטים כפולים מצד אותם בכירים, המתבטאת בהפגנת סובלנות כלפי פעילותם של ארגוני טרור או בהתעלמות מהפרות זכויות אדם שמבצעים משטרים דיקטטוריים. במקביל, הדוח חושף זיקות כספיות וקשרים פוליטיים בין מספר מומחים באו"ם לבין הממשלים בסין, רוסיה וקטאר.

הדוח מציג מספר מקרי מבחן בולטים: פרופ' אלנה דוהאן, השליחה המיוחדת לבחינת ההשפעות השליליות של סנקציות חד-צדדיות, קיבלה על פי הממצאים סכום של כ-1.3 מיליון דולרים מסין, מרוסיה ומקטאר. עוד נטען כי סיוריה הרשמיים בבירות כמו בייג'ינג, טהראן, דמשק, דוחא וקראקס נועדו להעניק לגיטימציה למשטרים אלה, ולא לתמוך באזרחים שנפגעו מהם.

מקרה נוסף שמפורט בדוח הוא זה של פרופ' בן סאול, השליח המיוחד למאבק בטרור. הדוח מייחס לו קבלת מימון בגובה 150 אלף דולרים מהממשל הסיני. על פי הדוח, בזמן שסאול מרבה לבקר מדינות במערב, הוא נמנע באופן עקבי מלגנות את רדיפת המיעוט האויגורי בסין.

גם ג'ורג' קטרוגלוס, שר החוץ היווני לשעבר, המשמש כיום כמומחה עצמאי מטעם האו"ם לקידום "סדר בין-לאומי דמוקרטי ושוויוני", מוזכר בדוח. מהממצאים עולה כי קטרוגלוס קיבל מסין 100 אלף דולרים בשנת 2025, ובאותה שנה אף השתתף באירוע לקידום ספרו של נשיא סין, שי ג'ינפינג, תוך שהוא משבח את מדיניותו.

ישראל ניתקה קשרים עם המועצה

כזכור, לפני מספר חודשים החליט שר החוץ גדעון סער לנתק את הקשר עם מועצת זכויות האדם של האו"ם. בהתייחסותו להחלטה, טען סער כי "יותר מ-20 אחוזים מכלל ההחלטות של הגוף הזה עוסקות בישראל, יותר מאשר איראן, צפון קוריאה, ונצואלה וקובה ביחד".

"אפשר לקרוא לזה אובססיה, אפשר לקרוא לזה סטנדרטים כפולים, אפשר לקרוא לזה פשוט אנטישמיות", תקף סער. "היום אנחנו מפסיקים לשחק במשחק הזה, ולתת לגיטימציה לאובססיה הזאת, לרדיפה הזאת, ולאפליה הזאת נגד מדינת ישראל".

הדוח החדש של UN Watch מחזק את הטענות הישראליות והאמריקאיות בדבר הטיה מובהקת במועצת זכויות האדם, ומעלה שאלות קשות לגבי עצמאותם ונייטרליותם של השליחים המיוחדים של האו"ם.