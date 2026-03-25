אילון מאסק חשף בפודקאסט פופולרי את מחשבותיו על רוחניות, אמונה והיקום ועל השאלה הגדולה מכולם - האם הוא מאמין באלוקים? | השיחה נעה בין פילוסופיה אישית, טכנולוגיה וחזון עתידי לחלל ולבינה מלאכותית (חדשות בעולם)
במלאות 83 שנים לעקידתו על קידוש ה' שלהרבי הקדוש רבי שלמה חנוך הכהן מראדומסק זצ"ל, שחל בתאריך י"א אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו הנאדרת בקודש של הרבי מראדומסק הי"דשהקים תורה ויראה בכל פולין | על דרכו האחרונה ומסירות נפשו להפיח טללי תחיה תחת איימתם של הנאצים | הֵן יִקְטְלֵנִי לוֹאֲיַחֵל (יהדות ואקטואליה)
המצב
בארץ מתוח, והסכנות אורבות בכל פינה, אבל יש את אנשי האמונה שלא חוששים הם חייבים לתעד ולשתף | מדוע חששו חז"ל ממקום סכנה אם הכל זה
מלמעלה וחינו קצובים מראש? | בין מצוות "ונשמרתם לנפשותיכם" לאמונה התמימה והיכן עובר הקו? (דעות)
לרגל יום ירושלים: הצצה נדירה לתופעת "תסמונת ירושלים" – מצב נפשי ייחודי שבו מבקרים בעיר הקודש חווים תחושת שליחות משיחית עד לאובדן קשר עם המציאות | בין קדושה להזיה, בין אמונה להתפרצות – כך משפיעה ירושלים על נפש האדם (פסיכולוגיה)
המפורסם אבי ג'וני עזרי פרסם היום (ראשון) ברשתות החברתיות פוסט של קידוש השם על השינוי בתפיסת עולמו בעקבות טבח שמחת תורה | לדבריו, "אני מאמין שיש משהו מעלינו, אבל אם כל כך הרבה רוצים למחוק את המסורת שלי, למחוק את היהדות, למחוק את העם שאני שייך אליו - אז אני עושה פרנציפ" (ברנז'ה)
יו"ר ש"ס אריה דרעי, חשף במהלך שמחת נישואי נכדתו, סיפורים מדהימים ששמע במפגש מיוחד שנערך עם שורד השבי סשה טרופנוב על ידי 'קשר יהודי', שנאלץ להצטלם בעת שהותו בשבי לסרטון נוקב שמכוון לדרעי | טרופנוב גולל סיפור של אמונה, תפילה והשגחה פרטית, שממחיש כיצד הקדוש ברוך הוא מלווה את עמו בכל צעד | צפו (חרדים)