מכביסה ועד רחיצה

מה מותר מיד במוצאי הצום? הגאב"ד שיגר מכתב הקלות לבני קהילתו באוסטרליה

הוראות למעשה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, שיגר איגרת הלכתית מפורטת לבני קהילתו באוסטרליה לקראת צום תשעה באב | במכתבו מבהיר הרב את דיני מוצאי הצום וערב שבת, ופוסק שורה של הקלות נחוצות – מכיבוס ועד רחיצה ותספורת • המכתב המלא (חרדים)