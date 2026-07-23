מה מותר מיד במוצאי הצום? הגאב"ד שיגר מכתב הקלות לבני קהילתו באוסטרליה

לרגל יום תשעה באב החל השנה ביום חמישי, שיגר הגאון רבי שלמה קאהן, גאב"ד קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה השוהה בימים אלו בארץ הקודש, מכתב הלכתי מפורט ומיוחד לבני קהילתו, ובו דגשים נחוצים והנחיות מעשיות למוצאי הצום ולערב שבת קודש.
עיקרי ההנחיות והפסיקות במכתבו של הגר"ש קאהן:
- אסור לאכול בשר, לשתות יין ולשמוע כלי שיר עד חצות היום של יום שישי (ערב שבת קודש). עם זאת, בסעודת מצווה מותרים כל המסובים בבשר וביין.
- יולדות וילדים קטנים מותרים באכילת בשר וברחיצה במים חמים כבר ממוצאי תשעה באב.
- הרב מורה כי השנה מותר לכתחילה לכבס בגדים במוצאי הצום, אף על פי שאינם מיועדים דווקא לצורך שבת (ועדיף להכניס בכל מכונה בגד אחד הנצרך לשבת). בגדי קטנים מותר לכבס גם שלא לצורך שבת.
- תספורת וגילוח: עדיף להסתפר ולגלח רק בערב שבת קודש, כדי שיהיה ניכר שזה נעשה לכבוד שבת. עם זאת, בשעת הדחק מותר להסתפר ולגלח מיד במוצאי הצום.
- מותר לרחוץ את הגוף במים צוננים ולטבול במקווה כבר במוצאי תשעה באב.
- אין לברך ברכת 'שהחיינו' עד חצות היום של ערב שבת קודש.
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