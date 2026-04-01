בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
טייס פרטי מנוסה ממלבורן לקח על עצמו להביא את גופת חברו החב"דניק, שנרצח בפיגוע בחוף בונדי, לקבורה בעירו באמצעות מטוסו הפרטי | הטיסה מסידני כללה סיבובים חריג מעל זירת הפיגוע, עצירה זמנית של התנועה האווירית, הורדה של כסאות המטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון (חרדים, בעולם)
מועצת העיר סטונינגטון במלבורן דחתה בקשה להציב חנוכייה ציבורית ברחבת בית העירייה | הקהילה היהודית מגנה את ההחלטה וטוענת לאפליה ואנטישמיות | סערה נוצרה באולם אחרי שראש העיר השתמשה בזכותה להכריע במקרה תיקו - ודחתה את הבקשה (יהדות, בעולם)
בני הקהילה במלבורן שבאוסטרליה, התוועדו עם רדת הלילה - ליל שישי, לסעודה רבתי לכבוד הילולת בעל ה'אור החיים' הקדוש, בראשות רב הקהילה הגאון רבי שלמה קאהן | במהלך הסעודה נשמעו דברי תורה במשנתו הטהורה (חרדים)