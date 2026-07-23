הראשל"צ הגר"ש עמאר בשיחה לט' באב: "לעמוד איתן ולא לפחד" | צפו

בשיחה מיוחדת לרגל יום תשעה באב ל'בבלי', פורש הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, מבט על מהותו של היום: מיום של בכייה לדורות ועד להפיכתו למועד ולחג הגדול של עמינו.

בדבריו החוצבים, מעביר הראשל"צ הגר"ש עמאר קו ישר בין גאולת מצרים לבין חבלי המשיח והתהליכים הניסים שאנו חווים כיום בארץ ישראל.

לצד האסונות והניסיונות של ימי עקבתא דמשיחא — הנגרמים מתוך השתוללות כוחות הטומאה המרגישים את קצם הקרוב - קורא הראשון לציון לחיזוק הביטחון בה', להרמת קרן התורה וילדי תשב"ר, ולעמידה איתנה ללא פחד: "גַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי".

קטעים מהשיחה

הראשון לציון פתח את דבריו: "יום תשעה באב, יום שבו נחרבו שני בתי מקדש, הראשון והשני. זה היה אותו יום שחזרו המרגלים והוציאו דיבת הארץ רעה, והעם נתפס לאותה חולשה וגעו בבכייה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכייה של חינם, ביום הזה הוא יהיה בכייה אמיתית לדורות.

"ומאז יום תשעה באב הוא יום אבל של כלל ישראל. אבל נאמר בו "קָרָא עָלַי מוֹעֵד", אמרו רבותינו: עתיד יום תשעה באב להיות מועד, השם יהפוך אותו לששון ולשמחה ולימים טובים. אפילו אמרו שהמשיח נולד ביום תשעה באב. זה מתאים עם הפסוק "עֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ" – מתוך הצרה צומחת הישועה ומתגלה בעולם, ממנה ייוושע".

"וכבר אמרו חז"ל", המשיך הגר"ש עמאר: "על פי מה שאמר הנביא "כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת", שהגאולה העתידה, הגאולה השלמה, תהיה על פי אותה מתכונת שהייתה גאולת מצרים. אז העם הגיע לשפל המדרגה, היו במשבר נורא, העבידו אותם, שלטו בהם בגופם, שלטו ברוחם, שלטו בכל ישם ועשו בהם כרצונם. ואז הופיע משה רבנו עליו השלום, ובא ואמר לבני ישראל: "פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם". כל העם שמחו וַיִּקְדוּ וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ, היו מודים ומהללים לשם על שהגיעה פקידתם לגאול אותם, וגם ראו את האותות שעשה משה".

אחרי הסבר מרתק על יציאת מצרים, חזר הראש"ל לדבר על הימים הללו בארץ ישראל: "בימים אלו עם ישראל חזר לארצו ושולט בה, זה קרוב ל-80 שנה. ולאט לאט מתקדמים משלב לשלב לקראת השלמת הגאולה.

"בתחילה התחילו לבוא בבכי ובקושי, אחר כך התחילו לבנות ולהיבנות. כך השם עשה אותות ומופתים במלחמת ששת הימים שאשר לא היו מעולם כמותם, ואז קיבלנו את מקום המקדש, הר הבית והכותל, קברי אבות בחברון, רחל אמנו, יוסף הצדיק ועוד ועוד ועוד. ואנחנו הולכים משלב לשלב, והגענו למצב שבמקום שבאו עולים צעירים והיו עוזבים את הדת, עכשיו ברוך השם ההתחזקות הולכת וגדלה מיום ליום אצל האזרחים, אצל החיילים, ויש תינוקות של בית רבן לאלפים ולרבבות בתלמודי תורה.

"אין עיר בארץ שאין בה תלמודי תורה, ואין גם בעולם בקהילות הגדולות תלמודי תורה גדולים מלאים. וכל תורתם וכל תפילתם בוקעת את כל החומות ומגיעה עד כיסא הכבוד, הבל שאין בו חטא, קול טהור, כל התינוקות האלה זך ונקי מכל רבב, מכל חטא – הבל שאין בו חטא. זה עולה ובזכותם העולם מתקיים, ובזכותם ודאי עם ישראל מתקיים, ובזכותם הישועה מתקיימת ומתקרבת".

"אבל בין לבין יש גם דברים קשים", הדגיש הראשון לציון: "אנחנו בחבלי משיח, ובחבלי משיח לא משחקים – יש סכנות ויש לפעמים אסונות, רחמנא ליצלן, ומי שהזמינם יציל את עמו ישראל ויציל את חיילי ישראל, את כל עמלי התורה. והיצר הרע שמרגיש... היצר הרע הוא השטן והוא מלאך המוות, והוא מרגיש שקרב יומו, כמו שאמרו בגמרא בסוכה: שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט אותו, לכלות אותו, ואז הרשעה כולה כעשן תכלה, לא יישאר בה לא שורש ולא ענף, ואז נאמר "בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח".