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כמנהג האר"י הקדוש

בואי ונצא השדה | המקובל יצא עם חסידיו ל'קבלת שבת בשדה' בעיר הקודש צפת 

לקראת הילולת האר"י הקדוש, התאחדו בסוף השבוע חברי חבורת 'מבקשי השם' בראשות המקובל הגאון הצדיק רבי אביש ציינווירט, לשבת מרוממת בעיר הקודש צפת | המקובל שהה במהלך השבת במתחם הסמוך לקבר בנימין הצדיק | רגע השיא של השבת נרשם בעת תפילת קבלת שבת, אז יצא המקובל יחד עם תלמידיו אל השדה לקבלת שבת כפי מנהגו של האר"י הקדוש (חסידים)

הגה"צ רבי אביש ציינווירט בקבלת שבת בצפת
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בקבלת שבת בצפת| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אביש ציינווירט בצפת (צילום: באדיבות המצלם)

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