לקראת הילולת האר"י הקדוש, התאחדו בסוף השבוע חברי חבורת 'מבקשי השם' בראשות המקובל הגאון הצדיק רבי אביש ציינווירט, לשבת מרוממת בעיר הקודש צפת | המקובל שהה במהלך השבת במתחם הסמוך לקבר בנימין הצדיק | רגע השיא של השבת נרשם בעת תפילת קבלת שבת, אז יצא המקובל יחד עם תלמידיו אל השדה לקבלת שבת כפי מנהגו של האר"י הקדוש (חסידים)
אותו זקן מעיד כשהוא היה ילד אביו סיפר לו שראה בעיניו בכל ערב שבת קודש, בזמן קבלת שבת היו מגיעים כבשים ומסתובבים סביב קברו של הבעל שם טוב במעגל ומרימים רגליהם כשהם עומדים על שתי רגליהם האחוריות, כך סיפר היהודי התמים שאביו ראה בעיניו, ולא הוסיף מעבר | הרב יצחק ישי בנון בסיפור נדיר על הבעל שם טוב הקדוש זי"ע (חסידים)