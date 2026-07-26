גבוה מעל גבוה: מוטי כרמל מציג את הפרק השני בסדרת "א שבת אין קרעטשמע"

ההצלחה הסוחפת של המחרוזת הראשונה בסדרת "א שבת אין קרעשטמע" הבהירה היטב עד כמה הציבור צמא למוזיקה שבתית אותנטית, חמה ומלאת נשמה. כעת, הזמר והיוצר מוטי כרמל ממשיך את המומנטום ומגיש את הפרק השני בסדרה המדוברת – יצירה נוספת שמביאה את הקסם הייחודי של תפילת הקבלת שבת בהיכל בית הכנסת "הקרעטשמע".

בפרק הנוכחי, שנקרא "גבוה מעל גבוה", מביא כרמל עיבוד סוחף ומרומם למיטב ניגוני "לכה דודי" המיתולוגיים, אלו שעליהם גדלנו ושמצליחים מדי שבוע להרעיד את הלבבות מחדש.

קליפ חברתי, אווירה של קודש

לצד הביצוע המוזיקלי המהודק, המשחרר והמלא באנרגיה שבתית, כרמל מלווה את השיר בקליפ וידאו סוחף ומלא חיוכים יחד עם החברים. הקליפ מצליח ללכוד את הדינמיקה האמיתית, החמה והמשפחתית שנוצרת סביב השולחן והתפילה בבית הכנסת, ומכניס את הצופים ישירות לתוך ההתרגשות וההתעלות של רגעי כניסת השבת.

ההפקה המוזיקלית המושקעת מצליחה לשלב בין האותנטיות החסידית של ניגוני העבר לבין סאונד עכשווי וסוחף, כזה שלא מאפשר להישאר אדישים ומזמין את המאזינים להצטרף לשירה.

סדרת "א שבת אין קרעטשמע" מסתמנת כפרויקט שבת ייחודי שמצליח להנגיש את חווית התפילה והשירה החסידית בצורה הציורית והחיה ביותר, כשהיא מעניקה טעם של עוד לקראת הפרקים הבאים.