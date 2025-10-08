לרגל יום פטירתו של המקובל הנודע רבי משה זכות זצ"ל, שחל בתאריך ט"ז תשרי– 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הרב-גונית של מקובל קדוש שהשפיע רבות על עולם הקבלה ועל הרמח"ל | על התענית המיוחדת שגזר על עצמו וגם טעימה מתוך מחזה פרי עיתו בין אברהם אבינו לאביו תרח | "זכות ומישור" (יהדות ואקטואליה)
פרשתנו
פרשת חוקת – אנו עוסקים באחת המצוות
המופלאות ביותר – מצוות פרה אדומה |
אך
מה הוא אותו דבר שאין בשכל אנוש להבין?
הסברו
הנפלא של בעל החינוך,
ועד
מתי היה לישראל אר פרה אדומה?
וגם הסוד שגילה מרן חיד”א על האר”י הקדוש (יהדות,
פרשת-השבוע)
פרשת
השבוע, קרח, יפה נדרשת ובפרט בעניין המחלוקות
שקמו לעם ישראל בכל הדורות | מדוע
האר"י חס על אחד מבלועי קרח, והאם גם על פתחו של גהינום הם משקרים? | ו'הקונץ' של נכבדי הקהילה שאמרו אמת למרות
ששיקרו (יהדות, פרשת-השבוע)
פרשת השבוע,
שלח – אנו עוסקים במגוון מצוות, וביניהם מצוות הפרשת חלה | האם יש שיעור להפרשה בזמן שאין בית המקדש? והאם
על פי תורת הסוד יש שיעור, ואם כן, מה גודלו | המעשה באנשי צפת ששמרו על מנהג קדום מבלי לדעת למה ומדוע (יהדות, פרשת-השבוע)
פרק נוסף, בהגשת יוסי עבדו, בסדרה שחושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, עם המקובלים הגדולים שבדורנו | והפעם - בין הסוד שנלחש בלילה, לבין הלב הפועם של כל הבריאה | בין המיסטיקה הנסתרת, לבין האור הגלוי של מהות התורה (שבועות)