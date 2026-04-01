בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
קהילת מלבורן נפרדה בכאב מהרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל גאב"ד הקהילה רבות בשנים • גאב"ד מלבורן, הגאון רבי שלמה קאהן, הספיד בבכי תמרורים • המיטה יצאה למסע ארוך בדרכה לקבורה בהר הזיתים בירושלים (חרדים)
ביקור חיזוק ערך הבוקר גאב"ד מלבורן, הגה"צ רבי שלמה קאהן, בסידני, לשם הגיע בטיסה מיוחדת במרחק של שעה וחצי כדי לחזק את הקהילה בעקבות הפיגוע הקשה • הרב השתתף בהלוויות, ביקר פצועים ונפגש עם משפחות הנרצחים ורבני הקהילות • צפו בתיעוד (חרדים)
רגעים של קדושה במלבורן • הגאון רבי שלמה כהן קאהן, גאב"ד הקהילה והדמות הרבנית הבכירה באוסטרליה, הדליק נר ראשון של חנוכה שעה קצרה לאחר פיגוע הדמים בסידני • במהלך המעמד העתיר הרב ובני קהילתו לרפואת הפצועים • צפו בתיעוד (חרדים)
כפי מנהג המקום, יצא הגה"צ גאב"ד מלבורן למעמד ברכת האילנות בעונת האביב האוסטרלית, בהתאם לפסיקת גדולי ישראל המתאימה את המנהג לחצי הכדור הדרומי | המעמד התקיים בחצר ביתו של אחד מגדולי הנגידים בקהילה במלבורן | צפו (חרדים)
במלבורן שבאוסטרליה חגגו בני הקהילה במוצאי שבת האחרון, מסיבת פרידה, בשילוב מלווה מלכה וטקס הוקרה לתלמידי ישיבת "בצל החכמה", בו הוענקו תעודות הצטיינות ל-19 בחורים שנבחנו על מאות דפי גמרא, ושי צנוע 'עט מכסף טהור'| הבחורים עולים כעת לישיבות גדולות ברחבי העולם | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב ששון שמחת נישואי החתן, נכדו של הגה"צ רבי שלמה הכהן קאהן, גאב"ד קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה | לרגל השמחה עשה הסב הדגול דרכו ממרחקים לשוש משוש בשמחתו עם הרבנים והאדמו"רים שהגיעו במיוחד לכבדו לקדם פניו לשלום עם בואו לארצנו הקדושה (חרדים)
לנוכח המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה, התאספו בני קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה, לעצרת תפילה והתעוררות, לקרוע שערי שמים עבור כל בני ישראל הנתונים במצר | גאב"ד אוסטרליה שעשה דרכו לארה"ק, שוהה לעת עתה באוסטריה, ועושה דרכו אל עבר אנגליה | חתנו של הגאב"ד ממלא מקומו באוסטרליה בימים אלו | כל הפרטים (חרדים)
מדי ערב מכתת האברך הרב דניאל סאוס רגליו מהכא להתם במלבורן שבאוסטרליה, למסור שיעורי תורה שזורים בדברי חיזוק והדרכה בפני אנשים העמלים על פרנסתם, ובחלק מהמקומות אף לקרבם לאבינו שבשמים | הערב (שלישי) זכו חברי השיעור להתקבל במעונו של הגה"צ רבי שלמה קאהן גאב"ד מלבורן, שמסר בפניהם את השיעור בטוב טעם ודעת | צפו בתיעוד (חרדים)
חודש לפני תקופת החורף באוסטרליה: ברוב רגש קבע היום (שלישי) הגה"צ רבי שלמה קאהן גאב"ד מלברון שבאוסטרליה, את המזוזה לבית המדרש הזמני, שנבנה לאחר גל הטרור שעברו השנה, כאשר רעולי פנים הציתו את בית המדרש המרכזי בעיר (חרדים)
בעוד שבארץ עדיין עסוקים בסגולת שתיית 'הערק', ורכישת בקבוקים לסגולה לשנה הבאה, באוסטרליה כבר סועדים סעודות ט"ו בשבט | בתיעוד שהגיע ל'כיכר השבת' נראה הגה"צ רבי שלמה הכהן קאהן גאב"ד מלברון בעריכת הטיש לכבוד היום בהיכל הישיבה יחד עם הבחורים | צפו בתיעוד (חרדים)