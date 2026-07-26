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תחת אבטחה כבדה

תיקון חטא המרגלים | מאות פקדו את הקבר של ה'שופט הראשון' בלב חברון

מאות מתפללים פקדו במהלך יום תשעה באב את קבר השופט הראשון, עתניאל בן קנז בחברון, תחת אבטחה נרחבת של כוחות הביטחון • העלייה למקום נחשבת למנהג היסטורי עתיק של אנשי היישוב הישן, המשקף את תיקון חטא המרגלים • מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חרדים)

כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )

במהלך יום תשעה באב, פקדו מאות מתפללים את קבר עתניאל בן קנז השוכן בלב העיר חברון אשר תחת השליטה הפלסטינית. הכניסה למתחם, שאינו נגיש ברוב ימות השנה, התקיימה תחת אבטחה כבדה והדוקה של כוחות הביטחון, כאשר הקהל ערך במקום תפילות וזעק לישועת כלל ישראל.

העלייה לקבר עתניאל בן קנז דווקא ביום החורבן מבוססת על שילוב של מסורת עתיקה יומין לצד קשר רעיוני עמוק למהות היום.

עוד לפני פרעות תרפ"ט, נהגו תושבי הקהילה היהודית הוותיקה בחברון לפקוד את קבר עתניאל באופן קבוע במהלך צום תשעה באב, כחלק מהמנהג לפקוד קברי צדיקים בימי תענית וצער כדי להעתיר רחמי שמים.

ועוד סיבה: לפי חז"ל, חטא המרגלים התרחש בליל תשעה באב. עתניאל בן קנז, שהיה אחיו וחתנו של כלב בן יפונה, ממעבירי השמועה הטובה שלא חטאו, מייצג את הניגוד המוחלט לחטא המרגלים ואת הדבקות בארץ הקודש. העלייה לקברו ביום זה נתפסת כסגירת מעגל רעיונית של תיקון החטא.

כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )
כניסה לקבר עתניאל בן קנז בחברון (צילום: מ. אדלר )

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