מערכת הביטחון הישראלית מנהלת מרדף פסיכולוגי וצבאי ישיר מול קצינים באיראן, בעוד אלפי אנשי משטר נאלצים להסתתר באוטובוסים ובמבנים אזרחיים מחשש לחיסולים, כך לפי דיווח שפרסם הלילה ה'וול סטריט ג'ורנל".

​אנשי המודיעין של ישראל החלו לקיים שיחות טלפון ישירות עם מפקדים בכוחות הביטחון האיראניים, שבהן הם מאיימים על חייהם ועל בני משפחותיהם.

סוכני המוסד מבהירים לקצינים כי עליהם להימנע מכל ניסיון לדכא התקוממות עממית נגד המשטר באיראן. באחת השיחות שהגיעו לידי וול סטריט ג'ורנל, פנה סוכן ישראלי בפרסית למפקד משטרה בכיר ואמר לו "אנחנו יודעים עליך הכל. אתה ברשימה השחורה שלנו, ויש לנו את כל המידע עליך".

הסוכן הוסיף אזהרה כי "התקשרתי כדי להזהיר אותך מראש שעליך לעמוד לצד העם שלך. ואם לא תעשה את זה, הגורל שלך יהיה כמו הגורל של המנהיגים שלך. אתה שומע אותי?".

המפקד האיראני השיב בתחינה "אחי, אני נשבע בקוראן, אני לא האויב שלך. אני כבר איש מת. בבקשה, בואו לעזור לנו".

​הלחץ הישיר על הדרג הפיקודי מתרחש במקביל לכאוס גובר בשורות כוחות הביטחון של המשטר. דיווחים מעידים על שחיקה עמוקה במורל של הדרגים הזוטרים, כאשר חיילים וקצינים רבים נמנעים משהייה בבסיסים המוכרים וישנים בתוך מכוניות פרטיות, אוטובוסים, מסגדים ואוהלים.

אזרחים בטהרן דיווחו כי אנשי כוחות הביטחון משתלטים על בתי ספר ואולמות ספורט כדי להפוך אותם למקומות מסתור, בעוד קצינים אחרים מנסים למצוא מקלט בבנייני מגורים אזרחיים, דבר הגורם לדיירים המקומיים להימלט מהמקום מחשש לתקיפה אווירית.

​הפעילות הישראלית נסמכת במידה רבה על חדירה מודיעינית ושיתוף פעולה מצד אזרחים איראנים המספקים מידע על מיקומי הבכירים. מידע כזה הוביל לחיסולו של מפקד כוח הבסיג', גולאם רזא סולימאני, לאחר שדווח כי הוא מסתתר עם סגניו באוהל בפרברי טהרן. חיסול זה הצטרף למותו של עלי לריג'אני, המנהיג בפועל של איראן מתחילת המערכה, שאותר במקום מסתור בטהרן וחוסל בתקיפה מהאוויר.

​לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ישראל תקפה עד כה יותר מ-2,200 מטרות הקשורות למשמרות המהפכה, לבסיג' ולכוחות ביטחון הפנים. חיל האוויר הישראלי מפעיל ציי כטב"מים מעל הבירה טהרן וערים נוספות, התוקפים באופן ממוקד מחסומים ומוצבים.

המערכה הנוכחית מתמקדת בשחיקת המנגנונים המאפשרים את שרידות המשטר, זאת לאחר שבשלביה הראשונים של המלחמה חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי והושמדו מרבית מערכי ההגנה האווירית ומשגרי הטילים של איראן בסיוע ארצות הברית.