חנק פיננסי: מתקפת סנקציות של ארה"ב נגד חמאס ואיראן

הממשל האמריקני מעלה הילוך במערכה הכלכלית נגד ציר הטרור ומנחית מכת מחץ כפולה ומתואמת היטב. משרד האוצר של ארצות הברית הכריז על שני מהלכי סנקציות דרמטיים, המכוונים ישירות נגד רשתות פיננסיות בינלאומיות של ארגון חמאס ונגד מערכי הברחת הנפט הבלתי חוקיים של איראן. המהלך האגרסיבי מהווה הרחבה רחבת היקף של המערכה הכוללת שמנהלת וושינגטון לאכיפת העיצומים הבינלאומיים וייבוש מקורות המימון של הטרור העולמי.

במסגרת חבילת הצעדים הראשונה, המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות קשיחות על גורמים הקשורים ליוזמת משט ימי פרו-חמאס ועל ארגונים פלסטיניים הפועלים מחוץ למזרח התיכון. באוצר האמריקני הבהירו כי הצעדים נועדו לרסק לחלוטין את הניסיונות להשתמש ב"אקטיביזם ימי" ככיסוי ציני לגיוס כספים והפעלת קמפיינים לטובת ארגוני טרור מוכרזים.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, תקף בחריפות את המשט המנסה להגיע לעזה. "זהו ניסיון מגוחך לערער את התקדמותו המצליחה של הנשיא טראמפ לקראת שלום בר-קיימא באזור", הצהיר בסנט, והתחייב כי ארה"ב תמשיך לרדוף את כספי חמאס בכל העולם. הגופים האירופיים והבינלאומיים שעליהם הוטלו הסנקציות קשורים ל"ועידה העממית של הפלסטינים בחו"ל" ולארגון החזיתי "סאמידון" – אשר גורמי מודיעין ואכיפה בארצות הברית מגדירים כחלק בלתי נפרד ממערכת אקולוגית רחבה המחוברת ישירות לחמאס ולחזית העממית לשחרור פלסטין. המהלך האמריקני הנוכחי מייצר חנק ממוקד על פעילי מפתח הממוקמים בירדן, ספרד ובלגיה, המואשמים בניהול ותיאום המשט הימי, העברת מסרים פוליטיים חריפים ומתן תמיכה לוגיסטית וארגונית חשאית.

מבצע "זעם כלכלי" נגד איראן

במקביל, תחת הכותרת המהדהדת "זעם כלכלי", השיק משרד האוצר חבילת סנקציות מאסיבית נגד רשתות התחמקות פיננסיות ואינטרסים אנרגטיים של המשטר האיראני. הצעדים מכוונים נגד בית חליפין איראני בולט למטבע חוץ בשם "אמין אקסצ'יינג'", לצד רשת הבעלות המסועפת שלו וחברות קש הפועלות באיחוד האמירויות, טורקיה והונג קונג.

משרד האוצר חשף כי החברה אפשרה עסקאות בשווי אדיר של מאות מיליוני דולרים עבור בנקים וחברות פטרוכימיות איראניות שנמצאים תחת סנקציות, ובכך אפשרה לטהרן לעקוף את המגבלות ולגשת לשווקים הגלובליים. על פי הערכות מודיעין מערביות, הרשת המירה כספי נפט מסין למטבעות מערביים, בעיקר דולר ואירו, דרך חשבונות בנק במדינות עם פיקוח רופף.

מצוד ימי: 19 מיכליות נפט נכנסו לרשימה השחורה

האמריקנים לא עוצרים בבנקים. המשרד לפיקוח על נכסים זרים סימן באופן רשמי 19 כלי שיט ומיכליות ענק המעורבים בהובלת נפט ומוצרים פטרוכימיים איראניים בלתי חוקיים. לפי וושינגטון, הברחות אלו הניבו הכנסות מטורפות לממשלת איראן ותמכו ישירות ברשתות הצבאיות, בפרויקט הגרעין ובארגוני הפרוקסי שלה במזרח התיכון.

גורמים רשמיים מסרו כי הפעולות הן חלק ממאמץ מוגבר וחסר פשרות לפרק לחלוטין את "מערכת בנקאות הצללים" של טהרן ואת נתיבי הסחר הימיים הפיראטיים שלה. בעקבות המהלך, כלל הנכסים של המעורבים בארה"ב הוקפאו באופן מיידי.

אזהרת חירום לעולם הפיננסי

הממשל האמריקני אף שיגר אזהרת חירום חריגה וחד-משמעית לעולם, לפיה מוסדות פיננסיים זרים, בנקים וחברות ספנות בינלאומיות שיקיימו קשרים מסחריים כלשהם עם הגופים המוכרזים – ייחשפו מיד לסנקציות משניות קשות וינותקו מהמערכת הבנקאית האמריקנית.

באוצר הדגישו כי שתי חבילות הסנקציות הללו נועדו לנתק באופן סופי את עורקי החיים המימוניים של מדינות וקבוצות המערערות את היציבות, תוך אכיפת ציות קשוחה על הכלכלה העולמית. "נפעל בנחישות נגד מקורבי המשטר המפיקים רווחים אישיים על חשבון הציבור", הבהיר שר האוצר בסנט בהצהרה רשמית.

המהלך הכפול מהווה חלק ממדיניות אגרסיבית של ממשל טראמפ לייבוש מקורות המימון של ארגוני הטרור והמשטרים התומכים בהם, תוך שימוש בכלים כלכליים כחלק אינטגרלי מהמאבק הביטחוני באזור.