ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום הקלות במס ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות | ח"כ משה גפני ביקש להסיר מהרשימה את סעיף 64 שנוגע לעמותת מינהלת הר הבית ולבצע בדיקה מחדש | לדבריו, "זה נושא בעל רגישות בינ"ל עצומה שדורש בדיקה, רה"מ אומר שאין שינוי בסטטוס קוו וכאן יש שינוי" (פוליטי)
לאחר שאיים בשבוע שעבר כי מפלגתו תפסיק להצביע עם הקואליציה, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי סיכמו הערב לאשר את החוק למתן הטבות מס למילואימניקים בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית | סוכם כי יתווסף סעיף לקיבוע תגמול קבוע של כ-3,000 ש"ח למשרתי מילואים בעלי שכר נמוך (פוליטי)