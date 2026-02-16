שמחה וסערה ברחוב חגי • בעוד שבחוץ התחוללו עימותים, בתוך אולמי בוהוש נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת 'שכר שכיר', וחבר מועצת גדולי התורה, עם הכלה, נכדת הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב' • ראשי ישיבות ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב • צפו בתיעוד מהשמחה (חרדים)
האדמו"ר ממבקשי אמונה אשר שהה בשב"ק האחרון בעיר נתיבות, עלה בצאת השבת לביקור במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', והרחיב עמו בשיחה אודות תורת התנא האלוקי רשב"י, אשר יומא דהילולא קדישא דיליה קרב ובא | לקראת סיום הביקור כיבד ראש הישיבה את האורח הרם לברך ברכת לחיים, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי ראש ישיבת 'שכר שכיר' בנגב, אשר הגיע שבוע שעבר לעיר התורה והחסידות בני ברק לרגל חתונת נכדו, הגיע לאפות מצותיו לקראת חג הפסח, שם במאפייה עסק בעסק המצות, ואחר כך האציל ברכתו לכל המתעסקים בקדשים (חרדים)