ציבור הבוגרים של ישיבת "הנגב – שכר שכיר" התכנסו השבוע למעמד מרגש של זיכרון וחיזוק, לזכרו של הגאון רבי צבי יהודה גרשונוביץ זצ"ל, מי שכיהן כראש ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות והיה ממנווטיה של ישיבת 'ברכת אפרים' בבני ברק, אשר נסתלק לגנזי מרומים בראש חודש אייר תשפ"ב.

את שולחן המזרח פיארו בהופעתם הכבודה גדולי ישראל וחברי מועצת גדולי התורה, אשר הגיעו לחלוק כבוד לתורתו ולזכרו של בעל ההילולא: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו. הגאון רבי אריה לייב לוי, ראש ישיבת 'שכר שכיר'. לצדם ישבו רבנים ומרביצי תורה רומי מעלה, שהעלו קווים לדמותו של ראש הישיבה זצ"ל, ששימש כאב ורב לאלפי תלמידים לאורך עשורים. במהלך הכינוס נשאו הרבנים דברים בשגב מעלת התמדתו והנהגתו של הגרצ"י זצ"ל, כאשר בוגרי הישיבה מכל התקופות מאזינים בצימאון ומעלים זיכרונות מימיהם בישיבה בנתיבות ובבני ברק. רגע מרגש במיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר מאות המשתתפים, צעירים ומבוגרים כאחד, פצחו בריקוד נלהב ומלוכד לכבוד התורה ולכבוד ההתכנסות המיוחדת, המבטאת את המשכיות השלהבת שהדליק ראש הישיבה זצ"ל בליבם של תלמידיו.